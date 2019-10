Trenér Stavjaňa ve Zlíně skončil, na střídačku se vrací Svoboda

Stavjaňa byl odvolán i z funkce sportovního manažera. Na postech asistentů budou i nadále působit Martin Hamrlík a Richard Hrazdira. O tom, v jaké roli bude u týmu působit Jaroslav Balaštík, se bude jednat.

„Na společném zasedání prezidia a rady jednatelů jsme se domluvili na změně trenéra,“ uvedl generální manažer klubu PSG Berani Zlín Martin Hosták. „Do funkce se vrací Robert Svoboda, který mužstvo trénoval a dobře zná jeho kvality. Byla to logická volba.“

Stavjaňa se na jaře po dlouhých šestnácti letech vrátil do rodného klubu, jenže jeho současné angažmá se vůbec nepovedlo. Tým se od začátku sezony souží, z jedenácti zápasů získal pouhých šest bodů a je poslední. Výrazně se trápí v koncovce a v posledních zápasech mu stále víc selhávala defenziva. Minulý týden ztratil všechny tři zápasy s hrozivým skóre 4:16.

Staronový trenér zlínských hokejistů Robert Svoboda.

Už před změnou trenéra se klub snažil nevydařený vstup do sezony zvrátit trejdy. Na šestizápasovou zkoušku vzal francouzského reprezentanta Valentina Claireauxe a včera oznámilo příchod talentovaného slovenského forvarda Samuela Bučka.

Nejlepší hráč loňského play off slovenské extraligy začal sezonu ve finském klubu KooKoo Kouvola, kde ovšem zvládl jen pět zápasů. Teď zůstává otázkou, jestli na Moravu opravdu přijde, protože jeho angažmá je výrazně spojeno s trenérem Stavjaňou. On mu dal v šestnácti v Nitře první šanci mezi muži a pod ním na jaře zářil v play off. Nitra postoupila až do finále.