Hokejový zmar. Zlín duel odpadlíků nezvládl, podlehl Litvínovu

„Je frustrující, že jsme zase poslední. Čeká nás boj, ale musíme se naučit s tím žít. Jak se říká, musíme si to vyžrat až do dna. Když vyhráváš, dobře se ti chodí po městě, teď je tomu právě naopak. Věříme, že to zlomíme už při zápase v Litvínově,“ přál si asistent zlínského trenéra Martin Hamrlík po páteční domácí porážce od Třince.

Berani ale „zápas pravdy pod Krušnými horami“, jak ho označily webové stránky klubu PSG, nezvládli, přestože ho rozehráli nadějně a v první přestávce vedli po přesilovkové teči Sedláčka.

Jenže pak zlínští hokejisté znovu propadli ve hře v předbrankovém prostoru, odkud inkasovali většinu gólů od nikým nebráněných hráčů.

„Nejsme teď v pohodě. K soupeři se puk odrazí a potrestá nás, naopak my nejsme schopní odskočit na výraznější náskok třeba dvou branek, který by nás uklidnil,“ poznamenal kapitán Zlína Tomáš Žižka.

Hosté se mohli vrátit do utkání za stavu 1:4 při pětiminutovém trestu Jarůška, jenže při něm nevyužili ani minutu a půl trvající výhodu dvou mužů na ledě. Při zesílené přesilovce navíc Berani přišli o švédského útočníka Palmberga, jehož po nárazu na mantinel musela odnést zdravotní služba na nosítkách. Další šanci bodovat budou mít Berani až příští neděli v Hradci Králové.