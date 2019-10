Poslední Zlín se rozhlíží v zahraničí. Hosták: S týmem se musí zatřást

„Hrajeme v Hradci Králové až v neděli, předtím se musí s týmem zatřást. Možností je pořád dost,“ podotkl šéf Beranů, k jejichž výsledkové krizi se už přidává i herní.

Po čtyřech kolech bez bodu jste říkal, že situace je nepříjemná. Co říkáte teď, když máte po jedenácti zápasech jen šest bodů a soupeři se vám vzdalují?

Je to rozhodně vážnější než po čtyřech kolech. Úvod sezony se nepovedl, máme pomalu konec první čtvrtiny a výsledky neodpovídají tomu, co bychom očekávali.

Stupňuje se nervozita s ohledem na fakt, že letos přímo sestupuje poslední?

Těžko se to hodnotí. Po dvou vyhraných zápasech doma s Pardubicemi a v Brně to vypadalo, že jsme se nakopli. Pak nás ale tři následující zápasy srazily. Všechny celkem dobře začaly, první třetiny nebyly špatné. Se Spartou nám tam spadly góly, ale s Třincem jsme vedli, v Litvínově také. Vždycky stačí jeden dva inkasované góly, která nás srazí takovým způsobem, že kluci mají hlavy dole a nehrají dobře.

A zápas končí v křeči a ve zmaru, jak zmínil po utkání v Litvínově trenér Antonín Stavjaňa.

V Litvínově jsem byl na střídačce. Hlavy spadly dolů, kluci si nevěří, podle toho výkony vypadají.

Litvínovská ofenziva (ve žlutém) se snaží překonat zlínského brankáře Marka Čiliaka.

Není obvyklé, aby šéf klubu během utkání stál na střídačce za zády hráčů. Co jste tím zamýšlel?

Snažím se s tím něco dělat. Před zápasem jsem měl v kabině proslov. Vytyčili jsme si mety, pro hráče tam byla stanovená nějaká motivace, aby se to zvedlo. Chtěl jsem být blíže u toho, poznat atmosféru. Zjistit, v čem je zakopaný pes. Rozhodně je to lepší než se dívat z tribuny.

A co jste zjistil?

Nějaké informace mám. Teď to rozebírám, budeme muset udělat nějaké řešení.

Vážnost situace si žádá už radikálnější zásah. Bude se týkat hráčského kádru, nebo také trenérského štábu?

Zvažuju všechna řešení. Na hráčském trhu moc možností není. Co se týče trenérů, nijak zvláště jsme to nerozebírali. V úterý máme schůzi vedení. V téhle chvíli neumím odpovědět konkrétně, ale nějaké významné kroky musí tento týden padnout.

Neztrácíte už trpělivost s Rickardem Palmbergem? Cizinci by měli vyčnívat, švédský útočník je ale statisticky druhým nejhorším hráčem týmu.

Předně je nejdůležitější jeho zdravotní stav. Po zápase v Litvínově má tržné rány na hlavě a lehčí otřes mozku. Snad to nebude nic vážnějšího, co by mělo zanechat dlouhodobější následky. Držíme mu palce, aby se dal dohromady. A k jeho přínosu. Nezastíráme, že nejsme spokojení s jeho výkony. Rozhodně jsme od něho očekávali více. Budeme jeho situaci řešit.

Co Roman Szturc, jenž přišel na hostování do 15. října, zůstane?

Skončilo mu hostování a nemíníme ho prodloužit. Nepřesvědčil. S Romanem jsem mluvil, také jsme od něho čekali více.

Tím pádem ale máte ale při zranění Fořta, Okála a Palmberga o čtyři útočníky méně. Jak to budete řešit?

Intenzivně na tom pracujeme. Předpokládám, že už tento týden se někdo nový objeví.

Budou to známá jména, nebo hráči, které máte domluvené na střídavý start z první ligy?

Koukáme do zahraničí. Chceme mužstvo oživit někým z venku.

Hráči dostali v pondělí a v úterý volno. To platí?

Není to o tom, že potřebujeme dohánět kondici. Neprohráváme fyzicky, prohráváme hlavou, psychikou. Dva dny volna budou klukům ku prospěchu, potřebujeme pracovat na jiných věcech.

Zmínil jste psychiku. Před sezonou jste angažovali jako mentora bývalého skvělého útočníka Jaroslava Balaštíka. I jeho názor budete chtít znát?

Budu se ho ptát také. Sedneme si spolu s trenéry a v tomhle směru budeme diskutovat všechna možná řešení.