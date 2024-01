Vítkovičtí se střelecky zasekli, proti Boleslavi jim scházel gól

„To byla loupež za bílého dne,“ radoval se obránce Petr Gewiese, který sezonu začínal ve Vítkovicích, ale ostravský klub ho vytrejdoval do Mladé Boleslavi výměnou za Radka Jeřábka. „Naštěstí jsme vydrželi tlak na začátku, nějak jsme si na ledě nerozuměli, potřebovali jsme rozjezdit nohy z autobusu. Dlouho to bylo v režii domácího týmu, ale od třetí třetiny jsme hráli dobře a v prodloužení a jsme chtěli vyhrát.“

Vítkovickým se tak nepodařilo navázat na vítěznou sérii tří utkání v řadě. „Přitom víme, že každý zápas je pro nás důležitý, proto jsme se podle toho snažili k zápasu přistoupit. V první třetině to bylo takové opatrnější, ale šance jsme měli, stejně i ve druhé části,“ hodnotil vítkovický kouč Jiří Veber. „V polovině střetnutí si šance vytvořil i soupeř, ale náš gólman (Lukáš Klimeš) odvedl výbornou práci.“

Klimeš například zneškodnil sólo obránce Filipa Pyrochty. „Moc jsme si přáli, ať to dá, protože šancí má hodně. Ale věříme, že mu to tam spadne v pravou chvíli,“ podotkl Gewiese a pochválil i gólmana Jana Růžičku, který udržel čisté konto.

„Jde to za ním. Byl to takový trošku fotbal, ale dneska se to tak prostě hraje. Beton na obou stranách. Nevím, jestli si to užili fanoušci na tribunách, jenže my nemáme na co koukat, body jednoduše potřebujeme,“ zmínil Petr Gewiese nelichotivé postavení Mladé Boleslavi v tabulce – je třináctá s jedenáctibodovou ztrátou na dvanácté Vítkovice, přičemž od posledního Kladna ji dělí sedm bodů.

„I my body potřebujeme, ale neproměnili jsme šance,“ zopakoval Jiří Veber. „Utkání tak dospělo do prodloužení, ve kterém jsme bohužel nebyli úspěšní. A úspěšní jsme v něm být ani nemohli, protože jsme se vůbec nedostali na kotouč. To vidím jako zásadní.“

Další zápas hrají Vítkovičtí v úterý, od 17.30 hostí České Budějovice.