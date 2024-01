Koncovka byla žalostná, litoval uzdravený vítkovický útočník Zdráhal

„Nehodnotí se mi to dobře. Výkon nebyl úplně špatný, ale vyhořeli jsme v zakončení. Góly padají z prostoru před brankou, jenže my jsme tam moc nebyli. Naše koncovka byla žalostná.

V předchozím utkání vaši spoluhráči neskórovali ani jednou. V čem se musíte zlepšit?

Musíme se víc tlačit do předbrankového prostoru, dát špinavé góly. Musíme clonit a být důrazní.

Příliš jste si nepomohli ani v přesilových hrách.

Je to to samé. Musíme chodit před branku a hodně střílet. Proti Budějovicím se nám to vůbec nepovedlo a taky nás to stálo zápas.

Jaký byl pro vás návrat po zlomenině ruky? Nehrál jste od začátku prosince.

Čekal jsem to horší. Fyzicky jsem na tom nebyl špatně, ale cit v ruce na hokejce nebyl ještě ideální, i když se to zlepšovalo.

V závěrečném tlaku jste ale v početní výhodě předvedl solidní průnik. Vypadalo to, že cit se vrátil docela rychle.

No, ten průnik se mi povedl díky tomu, že jsem měl rychlost. Ale při zakončení to musí být lepší, musím na tom zapracovat.

Co konkrétně v této šanci bylo špatně?

Dostal jsem se blíž ke gólmanovi. Chtěl jsem poslat puk nad lapačku, ale netrefil jsem to. Škoda.

Jste uprostřed série čtyř domácích zápasů v řadě. S Boleslaví a Budějovicemi jste ale prohráli. Jak to ovlivní psychiku týmu?

Každá porážka mrzí. Teď máme před sebou Kladno a Třinec, soustředíme se na ně. Potřebujeme bodovat, musíme to urvat!