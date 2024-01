Bod je málo, Boleslavi jsme příležitost dát nechtěli, litoval vítkovický Jeřábek

Byl mladoboleslavský gólman Jan Růžička k nepřekonání?

Já si o něm myslím, že je to výborný gólman, ale my jsme mu tentokrát docela pomohli. Naše střely šly z větší části do něj.

Do Vítkovic jste přišel z Mladé Boleslavi. Už jste to vstřebal?

V sobě si to rozděluju tak, že klukům z Boleslavi nepřeju nic špatného, byl tam rok a půl. Teď jsem ale ve Vítkovicích a to je pro mě priorita. Nezajímám se o výsledky jiných týmů. A kdyby to mělo být jenom mezi námi a jimi, samozřejmě preferuju jedině Vítkovice.

Jak jste viděl vaši šanci na gól ve druhé třetině?

Dostal jsem to na nohu a neřekl bych, že to byla velká šance...

Jak se vám jako bekovi hrálo za stavu 0:0?

Člověk musí hrát pořád stejně, nepřipouštět si chybu. Je třeba dělat správná rozhodnutí.

Šest třetin jste neinkasovali. Zaměřujete se více na defenzivu?

Nemyslím si, že by to bylo zaměření. Každý má svou roli, systém je nastaven hrát dobře zezadu a čistit předbrankové prostory.