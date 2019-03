Soupeře neřešíme, připravíme se na každého, říká třinecký Vrána

Až ve čtvrtém utkání jste s Vítkovicemi poprvé prohrávali. Co to s vámi udělalo?

Důležité bylo, že vedení Vítkovic netrvalo dlouho, rychle jsme se vrátili do hry a takový obrat vás psychicky povzbudí.

Stav jste otočili na 1:2 za sedm minut, když jste se trefil vy. Jak jste tu akci viděl?

Byla to skvělá práce Milana Doudery, který střílel tak, abych na puk dosáhl. Nebyla to taková rána, abych na ni nezareagoval, bylo to cílené.

Byl to váš druhý gól za Třinec a opět Vítkovicím, kde jste dříve působil.

Snad se prosadím i proti jiným týmům a bude to tam padat dál celé naší lajně a zužitkujeme ten prostor na ledě, který dostáváme.

Bylo pro vás čtvrtfinále o to emotivnější, že šlo o derby?

Byl jsem nadšený. Už před sérií jsem říkal, že to bude super. Skvělá atmosféra. Lidé si to užili. Vyprodáno bylo na obou stadionech. Pro nás skvělý začátek. A lepší bylo i to, že jsme se nemuseli trmácet někam, daleko.

Byl to i souboj brankářů, jak se předpovídalo?

V play off je to hodně o gólmanech a o obraně. Šimon nám zachytal skvěle, protože jsme měli určité úseky, kdy jsme nehráli to, co jsme chtěli. V důležitých situacích nás podržel.

Čekali jste, že přes Vítkovice přejdete ve čtyřech zápasech?

To si nemyslel asi nikdo, Vítkovice kvalitu mají, ale my jsme si za postupem šli a doma jsme si věřili. Nebylo to jednoduché, ale v tom čtvrtém utkání po gólu na čtyři dva jsme si to už pohlídali. Důležité bylo, že jsme byli schopni dát o gól více než soupeř.

Je výsledek pro Vítkovice krutý?

Tak krutý... My jsme do série naskočili výborně doma a po nedělním zápase jsme si už věřili, že to můžeme v Ostravě urvat. Šli jsme za tím od začátku. Ušetřené síly se nám teď budou hodit.

Koho byste si přál v semifinále?

To vůbec neřeším, tak podrobně jsem ostatní série zatím nesledoval. Na to bude čas až nyní. A až celé čtvrtfinále skončí, připravíme se na dalšího soupeře.