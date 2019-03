Blesková série pro Třinec. Ušetřili jsme spoustu sil, chválí Hrubec

Co rozhodlo zápas?

Prohrávali jsme a nic to s námi neudělalo. Naopak jsem viděl, jak ta inkasovaná branka zažehla kluky ještě více a najednou tam napadaly tři góly. I když to trochu zdramatizovali, po čtvrtém gólu jsem věděl, že je po zápase.

Byl tím klíčovým prvkem obrat?

Určitě, to si myslím, že rozhodlo. Vedli jsme o dva góly a vzhledem k tomu, že to bylo už tři nula na zápasy, tak to pro ně bylo i po psychické stránce hrozně náročné.

Série se nesla ve znamení souboje brankářů, tedy vás a Patrika Bartošáka.

O Patrikovi se ví dlouhodobě, že je vynikající brankář, ale snažil jsem se od souboje Hrubec versus Bartošák snažil oprostit. Nesledoval jsem, jak chytá, snažil jsem se to přehlížet, i když některé zákroky přehlédnout nešlo. Pěkný souboj, jsem rád, že vyšel lépe pro nás.

Ideálnější průběh série jste si ani nemohli představit, že?

To je úplně něco neskutečného. Musíme toho využít a odpočinout si, protože ať chcete, nebo ne, každý zápas navíc je v další sérii cítit. Vím to z loňska, kdy jsme šli do semifinále po sedmizápasové bitvě, pak po šesti utkáních do finále a najednou máte o sedm zápasů více a to je fakt sakra dost. Měli bychom toho využít, že máme možnost odpočívat.

Co rozhodlo sérii celkově?

Musím zaťukat, ale opravdu se nám dařily přesilovky. To je obrovská zbraň, bez nich se v play off hrát nedá. Jsou to momenty, kdy se to láme. I tentokrát. Prohrávali jsme 0:1 a pomocí dvou přesilovek jsme se dostali do dvoubrankového vedení.

Možná škoda, že „derby“ série skončila tak brzo...

Já jsem si poprvé dal play off proti Vítkovicím, za což jsem rád. Ale bál jsem se, protože ten poslední zápas v sezoně jsem tady nedochytal. Ale těšil jsem se, tímhle derby žili všichni. Města se na to těšila, bylo to super i na cestování, jelikož jsme byli tři čtvrtě hodiny od baráku. Takže cestovní únava nehrozila, spíš je to naopak další věc, která nám může pomoct.

Co si berete do dalšího průběhu play off?

Když budeme hrát pořád stejně s pokorou, ale bez respektu, nebudeme zbytečně jančit, panikařit a snažit se rychle zápas uhrát v první druhé minutě, tak by to mohlo platit na jakéhokoliv soupeře.