I do semifinále půjdeme s pokorou, říká třinecký kouč Varaďa

„Uvidíme, kdo to bude, ale rozhodně budeme chtít jít ještě dále. I do semifinále ale půjdeme s pokorou,“ prohlásil třinecký trenér Václav Varaďa. „Budu se snažit připravit tým na daného soupeře. Ale ať to bude kdokoliv, tak bude kousat. Budou to urputné zápasy.“

Ani útočník Vladimír Svačina neřeší, proti komu se Oceláři postaví. „Fakt nedokážu říct, jestli bych si chtěl zahrát proti Kometě, že je to blíže, anebo s Plzní. Je mi to jedno,“ uvedl.

Oceláři ve čtvrtfinále přešli přes Vítkovice ve čtyřech zápasech při skóre 13:5. „Přáli jsme si takový postup, ale nečekali ho,“ přiznal Varaďa. „Vítkovice byly těžký soupeř podpořený brankářem Bartošákem, který je držel ve všech utkáních.“

Vladimír Svačina je přesvědčený, že celkový výsledek neodpovídá dění na ledě. „Tahali jsme se, bylo to o gól, těsné výsledky. Ale v podobném duchu byly i naše vzájemné zápasy v základní části. V derby to ostatně ani jinak nejde, i když výsledek je pro domácí asi krutý,“ uvedl Svačina.

Třinecký kouč podotkl, že Vítkovičtí v úvodních dvou duelech ve Werk Areně působili zakřiknutě. „Třetí zápas doma neodehráli špatně, ale stejně jsme si zase vytvořili spoustu šancí. A soupeř bojoval i v pondělí. Diváci si přišli na své.“

Blokování střel, dohrávání osobních soubojů, týmovost a brankář Hrubec. To jsou podle Václava Varadi základy třineckého postupu. „A velmi dobře hrály naše speciální formace poskládané pro oslabení i přesilovky,“ řekl Varaďa.

Dodal, že to byl souboj gólmanů, jak se předpokládalo. „Tušili jsme, že to tak bude,“ potvrdil Vladimír Svačina. „Nás podržel Šimon (brankář Hrubec) a soupeře Bartéz (Bartošák). V play off to ani jinak nejde. Brankář musí podat neskutečné výkony, aby byl tým úspěšný.“

Svačina upozornil, že důležitým faktorem série byly i přesilovky. „Soupeř v nich góly nedával, my ano,“ řekl. „V početní převaze jsme také rychle odpověděli na vedoucí gól Vítkovic v pondělním střetnutí.“ Oceláři dali v přesilovkách pět gólů, zatímco Vítkovice jeden.

Pokud by měl Svačina vyjmenovat rozhodující momenty postupu, tak na prvním místě zmínil taktiku. „Každý z nás do jednoho ji plnil. Vítkovice si celou sérii nevěděly rady s přechodem středního pásma. My jsme puky dostávali jednoduše ven. Poctivá hra dozadu rozhodla,“ tvrdí Svačina.

A obránce Milan Doudera s ním souhlasí. „Naše obrana funguje dobře. Zachytávali jsme zakládání vítkovických útoků. Když se dostali k nám do pásma, tak jsme si nic zbytečně nekomplikovali a snažili se nejrychleji, nejjednodušeji poslat puk hned pryč,“ uvedl Doudera.