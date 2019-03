Vítkovický Lev po vyřazení: Chtěli jsme být důstojnějším soupeřem

Je tak rychlé vyřazení velkým zklamáním?

Ano. Chtěli jsme být v této sérii důstojnějším soupeřem. Bohužel se nám nepodařilo urvat ani jeden zápas a bolí to hodně.

Hodnotíte to jako ostudu?

Nechci říkat ostuda nebo kopat nějakým způsobem do týmu. Myslím si, že každý tam udělal, co mohl. Bohužel to prostě nevyšlo, Třinec byl lepší a efektivnější. Tu sérii vyhrál zaslouženě.

Byla vidět kvalita Třince?

Bylo znát, že má hodně kvalitní tým a všechny lajny vyrovnané. Že může kdokoliv udeřit a rozhodnout. Bohužel v této sérii měl lepší formu a větší kvalitu než my.

Rozhodly v neprospěch Vítkovic nevyužité šance?

Přesně tak, pohořeli jsme na svých šancích, i když Třinec jich měl v sérii více. A také je využil. Z těch šancí, které jsme měli my, se dalo vytěžit více. Tohle byl ten základní kámen úrazu.

Jak hodnotíte celou sezonu?

Cílem bylo samozřejmě postoupit mezi osm nejlepších. Doufali jsme, že uděláme zase krok dopředu oproti loňsku. Bohužel se to nepovedlo a to hodnocení... Nemyslím si, že by to byl nějaký propadák nebo průser. Ale samozřejmě nemůžu ani říct, že to byla skvělá sezona.

Nemrzí vás, že jste v závěru základní části neuhráli tři body a nešli na Plzeň, která se zdá schůdnější?

Takhle bych vůbec nepřemýšlel, prostě jsme skončili sedmí. Přešli jsme přes Spartu a narazili na Třinec. Je úplně jedno, jestli to byla Plzeň, Brno nebo Třinec. Kvalitu mají všichni.

Majitel klubu Pavlík byl po utkání rozlícený na rozhodčí. Jaký na to máte názor?

Nechci a nesmím to komentovat. Já věřím, že rozhodčí pískají, co vidí a je to na jejich svědomí. Nechci se k tomu více vyjadřovat.