Třinci opět pomohla přesilovka. A zase proti Budějovicím udrželi nulu

Byť hokejoví Oceláři ve druhé třetině nevyužili šedesátivteřinovou přesilovku pěti proti třem, přece jen si gólem Kundrátka v početní převaze pomohli. Díky němu od 16. minuty vedli.

„Je škoda, že jsme se v pěti proti třem nedostali do dvoubrankového vedení, ale třetí třetinu jsme si už solidně hlídali,“ řekl třinecký trenér Václav Varaďa.

Zato České Budějovice ve svých třech početních převahách vůbec neohrozily domácí branku. A i to je důvod, proč ve čtvrtém duelu za sebou nedaly Ocelářům ani gól...

„V přesilovkách je kámen úrazu. Nedokázali jsme se v nich vrátit do zápasu, nevytvořili jsme si v nich ani šanci,“ prohlásil českobudějovický trenér Jaroslav Modrý.

„Přesilovky jsme sehráli špatně. Vyhrajeme buly, i když ne úplně čistě, ale čtyři hráči nám pěti vezmou puk,“ povzdechl si hostující útočník Jiří Novotný, který v roli kapitána nahradil Milana Gulaše, jenž si odpykal jednozápasový trest za faul na Jakuba Lva z Hradce Králové.

„Gulaš jim v přesilovkách chyběl. Je to hráč, který každý rok dělá šedesát sedmdesát bodů,“ uznal třinecký útočník Andrej Nestrašil.

Proč se však Českobudějovickým proti Třinci střelecky nedaří?

„Asi mají velice kvalitní gólmany,“ odpověděl Modrý.

„Děkujeme za pochvalu, ale je to výkon celého týmu, jak brání. Sám brankář by nic neudělal,“ podotkl gólman Ocelářů Ondřej Kacetl.

„Nechodíme do míst, kde to bolí,“ dodal trenér Modrý. „Musíme do předbrankového prostoru, abychom to gólmanovi zkomplikovali. Nemáme odvahu, ctižádost. Musíme začít více pracovat, vzít si pracovní boty, helmu a bojovat.“

Nestrašil páteční čisté konto přičítá minulé domácí prohře s Vítkovicemi 1:3. „Věděli jsme, že budeme muset hrát zodpovědněji zezadu, dostávat se jednoduše z pásma a spoléhat se na to, že máme dost talentu dát gól, když přijde šance,“ uvedl Andrej Nestrašil.

ONLINE Třinečtí hokejisté v neděli od 15 hodin hostí Plzeň.

Pro Kacetla to včera byla první třinecká nula v základní části.

„Vždy chceme, aby brankář vychytal nulu, a je jedno, jestli je první, nebo osmdesátá,“ řekl Nestrašil. „Pro nás je to vždy hodně cenné, protože víme, jak moc to mentálně gólmanovi pomůže. Dneska jsme ale všichni hráli velmi dobře a mohli jsme dát i více gólů.“

Kacetl označil za důležité hlavně tři body. „A v Třinci jsem už nějakou nulu měl v play off a ta byla důležitější,“ usmál se.