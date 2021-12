Věřil jsem si. Káňa rozhodl a originálně ocenil Lukášův zákrok, který neviděl

Gólman Hanáků si připsal hned 38 zákroků, a trenér Jan Tomajko jej tak zaslouženě chválil: „Vynikající výkon. Dnes to byl základ našeho úspěchu.“ Nejvíce se Lukáš vyznamenal na konci 21. minuty, kdy hokejkou vyrazil střelu Filipa Chlapíka do odkryté branky. Nejen k tomuto momentu se v rozhovoru vyjádřil nejproduktivnější hráč Hanáků Káňa.

Jane, podruhé v sezoně se Spartou, podruhé vítězství 4:3 na nájezdy. Jak to, že to jsou s Pražany takové bitvy?

Nevím, ale jak jsme v situaci, kdy nesbíráme body, tak jsme na ledě před (reprezentační) pauzou chtěli nechat všechno. Dřeli jsme a bojovali proti hodně kvalitnímu týmu, na který se každý vybičuje.

Už to vypadalo, že si odvezete tři body, ale přišlo vyrovnání...

Samozřejmě to zamrzí, všem to bylo líto. Nevím, jestli jsem si tři body zasloužili, ale dali jsme do zápasu všechno a nakonec se nám to vrátilo v nájezdech.

V nich jste se dvakrát prosadil, přestože jste v posledních minutách z utkání odstoupil. Jak jste na tom byl psychicky?

Trápilo mě menší zranění, ale na nájezd jsem šel s naprostým klidem. Jel jsem první a nemusel řešit, jak dopadl hráč přede mnou, jestli dal, nebo nedal. I na druhý nájezd jsem si po tom proměněném věřil.

Věděl jste, co chcete dělat?

Při prvním určitě. U druhého jsem čekal, co brankář udělá za pohyb, jestli bude vykrývat stejné místo. Pak jsem si ho roztáhl a otevřela se tam díra mezi nohama.

Vzhledem k postavení Sparty v tabulce šlo jste hráli v podstatě zápas o šest bodů.

Dá se říct, že tak je to nyní s každým. Prostředek tabulky je vážně vyrovnaný a my si dvou bodů ceníme.

Neříkal jste si, že byste mohl být nominován do reprezentace?

Ne, vůbec. Už mi je skoro třicet let, na hokej jsem starší... Netrápilo mě to.

Co říkáte na výkon Jana Lukáše v brance?

Stoprocentně nás podržel. Jsme rádi, že jsme mu pomohli i blokováním střel. Výhru si moc zasloužil.

Viděl jste jeho zásah hokejkou? Možná jeden ze zákroků sezony...

Musím přiznat, že jsem jej nepostřehl, ale musel být nádherný. Doufám, že třeba tu Zlatou helmu za něj dostane (směje se).