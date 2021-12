Erupce pardubického Matýse: v jednom zápase tolik bodů, co ve 48 předtím

„Přitom před utkáním jsem se necítil dobře, den před ním jsem nebyl na ledě, bolely mě nohy. Naštěstí to dopadlo dobře,“ oddechl si dvaadvacetiletý útočník po venkovní výhře 5:4 v prodloužení; hosté přitom ztráceli už 1:3 a 3:4.

Dynamo jej povolalo do zbroje kvůli kádrové nouzi. „Adam Musil měl problémy se zuby, takže mi volal pan Král, abych přijel,“ zmínil hlavního pardubického trenéra. „Dozvěděl jsem se to ve středu při večeři, měl jsem zrovna plnou pusu,“ smál se hrdina pátečního večera.

Gól na 3:2 dal sám z dorážky, pak se díky jeho přihrávce prosadil Robertson a poslal zápas do prodloužení. V něm se Matýs prodral před branku a Mikuš doklepl jeho střelu.

„Hrát v prvních dvou třetinách jako v té třetí, nemuseli jsme do prodloužení jít,“ mínil Matýs. „Naštěstí jsme to otočili a já jsem fakt šťastný, že jsem k tomu přispěl. “

Aby ne, když chytá svoji šanci. Do sestavy Pardubic se dostal poprvé v sezoně, jinak nastupuje v prvoligovém Vrchlabí. A daří se mu: 23 zápasů, 9 gólů, 7 asistencí. „Ve Vrchlabí hraje důležitou roli. A to je důvod, proč partnerský klub máme - aby se tam naši hokejisté vyhráli. Stáhli jsme si ho a odehrál parádní utkání. Zůstane do neděle a uvidíme, co dál,“ počítá s ním trenér Král i na partii v Mladé Boleslavi.

Matýse narouboval do druhého útoku s Robertem Kousalem a Anthonym Camarou. „Dali jsme k nim dalšího šikovného hráče, který si s nimi vyhoví, který je schopný pochopit jejich hru, nahrát si, někde se vykřížit. Splnil to,“ ocenil Král výkon žolíka.

Se zkušenými parťáky si mladší útočník porozuměl. „Oba toho odehráli spoustu a myslím, že jsme si vyhověli. Ze začátku jsem byl nervózní, abych jim to nekazil. Ale věřil jsem si a odehrál jsem svůj nejlepší extraligový zápas,“ zářil Matýs. „Pomohla mi k tomu i pohoda z Vrchlabí, kde hraji přesilovky a mám vysoký icetime.“

Že dostal šanci i v prodloužení, to bylo pro něj vyznamenání za předchozí práci. „Asi trenéři vycítili, že mi to sedlo. Potěšilo mě jít do prodloužení, protože myslím, že jsem rychlý a šikovný hráč, dokážu využít prostor.“

Pokud to bude zvládat pravidelně, třeba se v našlapané sestavě Dynama udrží. „Tady je dobrý hokejista vedle dobrého hokejisty, jsem rád za příležitost. Povedlo se mi ukázat, snad to k něčemu bude. Pokud bude šancí víc, budu jedině rád.“