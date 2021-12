Jen jsem puk nahazoval, smál se plzeňský Čerešňák po kuriózním gólu

Kacetl dostal podobnou branku i letos v lednu od sparťana Milana Jurčiny. To hosté v 51. minutě srovnali na 4:4, načež Oceláři uspěli na nájezdy. Tentokrát nemají ani bod.

Třinec - Plzeň Utkání jsme sledovali minutu po minutě

„Stává se to. Štěstí pro nás, že jsme takto vyhráli, protože body z Třince se nevozí lehce,“ prohlásil Čerešňák.

Co jste si po tom gólu řekl?

Že to není možné. (smích)

Už jste takový gól dal?

Ne, to se mi ještě nepodařilo.

Sledoval jste, jak puk letí?

Viděl jsem, že letí vcelku rovně, proto jsem nevěřil, že by z toho mohl být gól. Překvapilo to mě, brankáře i všechny ostatní na stadionu.

Takže jste se hlavně snažil v samém závěru poslat puk co nejdále od vaší branky?

Přesně tak. A nakonec z toho byl gól... Bylo to hodně těžké utkání, což je s Třincem vždycky. Hrají náročný hokej, mají kvalitní dobře organizovaný mančaft. Těch bodů si hodně ceníme.

Měli jste i štěstí, když Oceláři pětkrát trefili tyč?

Ano, ano. Brankář (Dominik Pavlát) měl dobře postavenou bránu. Ale kromě toho podal vynikající výkon, takže si zaslouží velkou pochvalu. Několikrát nás Třinec zamkl v naší třetině. Potřebovali jsme se stáhnout před branku, získat nějak puk, prostřídat a hrát obětavě. To je náš denní chleba.

Byl jste také u vyrovnávacího gólu Tomáše Kundrátka při vaší přesilovce. Zdálo se, že jste si puk u levé tyče kopl do branky.

Zřejmě ano, bruslí. Byl to nešťastný gól, toho se musíme vyvarovat. Jejich šikovnost, naše chyba.

Jen těžko vstřebával třinecký gólman Ondřej Kacetl inkasování rozhodující branky v zápase s Plzní.

Něco se vám při tom nezdálo, že jste pak debatoval s rozhodčím?

To bylo v zápalu emocí. Pak jsem se mu omluvil a všechno bylo v pořádku.

Když Třinečtí ve 41. minutě otočili stav na 2:1, neobávali jste se, že už utkání ztratíte?

Vůbec ne! Stále to bylo o gól. Pokračovali jsme v naší jednoduché hře a tlačili se dál od naší brány.

Navíc jste během dvou minut stihli vyrovnat.

To bylo důležité a zase jsme byli ve hře. Nic jsme nezabalili.

Vy jste si dvěma body upevnil pozici nejproduktivnějšího obránce extraligy. Co říkáte na dva góly třineckého beka Tomáše Kundrátka?

Tuším, že minule se trefil taky. Střílí mu to, druhý gól trefil krásně. Šikovný bek... Ale přece ho nebudu chválit, když dává góly nám. Ať mu to vychází proti jiným týmům. (smích)

Extraliga má nyní reprezentační přestávku. Co vás čeká?

Budu odpočívat, tentokrát v reprezentaci nejsem. Na akcích uprostřed sezony se kluci v nároďáku točí, oťukávají se na mezinárodní scéně. Podívám se doma a doufám, že se jim bude dařit.

A co olympijské hry a mistrovství světa?

To nechám na trenérech. Každý by byl rád nominovaný, já taky. Musím si ale počkat, zda na mě ukážou. Když budu zdravý, budu rád tam i tam.