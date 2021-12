Vyhrát nad Ruskem v Rusku by bylo super, říká třinecký útočník Nestrašil

Ve čtvrtém utkání za sebou jste ale od Českých Budějovic nedostali ani gól. Čím to je?

Vůbec netuším. Dneska to spíše bylo tím, že jsme minule prohráli, takže jsme museli hrát zodpovědněji zezadu, dostávat se jednoduše z pásma a spoléhat na to, že máme dost talentu dát gól, když přijde šance.

Soupeři po faulu na hradeckého Jakuba Lva chyběl distancovaný útočník Milan Gulaš. Bylo to v přesilovkách hostů znát?

Stoprocentně. Je to hráč, který každý rok dělá šedesát sedmdesát bodů a takový vždycky chybí.

Brankáři Ondřeji Kacetlovi jste pomohli vybojovat první nulu v Třinci v základní části. Je to důležité?

Vždy chceme, aby brankář vychytal nulu, ať je první nebo osmdesátá... Pro nás je to vždy hodně cenné, protože víme, jak moc to mentálně gólmanovi pomůže. Pro brankáře je velký úspěch udržet čisté konto. Ale ani jsem nevěděl, že to byla jeho první nula v základní části tady v Třinci.

Jste v nominaci národního týmu na nadcházející turnaj Channel One Cup v Moskvě. Jak jste to přijal?

Už jsem to věděl několik dnů dopředu, protože jsem si musel nechat udělat víza. Ale samozřejmě jsem moc rád. Ta sestava vypadá velmi zajímavě. Moc se těším. Škoda, že v O2 Aréně (tam se Češi utkají s Finy) nebudou moci být lidi. Pamatuji si, že když jsme tam hráli s Finskem někdy před třemi roky, nahrál jsem Růžovi (Růžičkovi) na gól. Byl to jeden z nejhezčích zápasů, který jsme kdy hrál. Doufám, že ukážeme sílu a dokážeme vyhrát.

Sledujete dohady, zda na olympiádě v Pekingu budou i hokejisté z NHL?

Uvidíme. Myslím si, že budou, že hráči chtějí jet. Už přišli o jednu olympiádu a pro spoustu skvělých hráčů, kteří už vyhráli třeba Stanley Cup a mistrovství světa, je to příležitost dovršit Triple Gold Club (takzvanou Trojkorunu pro vítěze olympiády, světového šampionátu a Stanleyova poháru). Záleží ale na majitelích klubů, to je vždy největší problém. Oni z toho nic nemají. Pošlou tam svoje hvězdy a jediné, co se může stát, že se někdo zraní a přijdou o něj. V tom to je nevyzpytatelné.

A může do toho zasáhnout i covid a přísná opatření?

Pokud se ta situace rapidně nějak nezhorší, tak věřím, že se na olympiádu pojede v plné síle. Nějak extra ale nad tím nepřemýšlím. Teď se těším, že pojedu na tento sraz a doufám, že vyhrajeme nějaké zápasy. Pak se vrátíme a budeme hrát důležitá utkání doma s Litvínovem a třiadvacátého na Spartě, kam se moc těším. Beru to den po dni.

Takže případnou nominaci na olympiádu neřešíte?

Každý hráč, který někdy za nároďák hrál, si myslí, že by na to měl a že by tam mohl jet. Na druhou stranu umím počítat, vím kolik kluků v NHL máme, takže když to přijde, tak to přijde. Když ne, svět se nezboří a půjdeme dál.

Jsou ve výběru na nynější turnaj v Rusku nejlepší hráči z Evropy?

Nechci říct, že je to úplně to nejlepší z Evropy. Máme další kluky, co jsou po Evropě jako třeba Robin Hanzl a Roman Červenka, to jsou také skvělí hráči, ale nynější sestava je velmi kvalitní.

Když to odlehčím, budete mít v Moskvě čas nakoupit nějaké dárky na Vánoce?

Manželka tady ani není (je Američanka a odletěla do Spojených států), s tou už to máme vyřešené. Program je ale tak náročný, že ve čtvrtek večer hned po zápase v Praze letíme do Ruska. Přijedeme tam někdy v pět ráno a v sobotu hrajeme odpoledne. Druhý den v jedenáct a hned letíme zpátky. Bude to hodně rychlé, ale velmi se těším.

V Rusku jste hrál. Bude pro vás souboj s jejich reprezentací hodně prestižní?

Jo, tam ty zápasy s Ruskem jsou lepší, protože na domácí turnaj berou to nejlepší, co mají, Ale stejně nevím, jak to mají s návštěvností, jestli budou v hledišti nějací lidé. Moc asi ne, což je škoda. Ale grády to určitě bude mít. A vyhrát nad Ruskem v Rusku by bylo super.