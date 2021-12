ONLINE: Kladno hostí třetí Pardubice, Hradec přivítá Spartu

„Chceme odčinit minulou porážku, kdy tam Spartě spadlo snad všechno, co jen mohlo,“ uvedl útočník Hradce Patrik Miškář. Hradec v posledním vzájemném duelu před dvěma týdny prohrál se Spartou 3:8. Nyní se oba celky setkávají znovu.

Pražané v extralize naposledy zdolali Kladno 6:0. Nevyrovnanou výkonnost však následně potvrdili v Lize mistrů. Úterní zápas doma s Rögle prohráli 2:5. „Buď se nám daří jen dopředu, nebo jen dozadu. Musíme výkony trochu uhladit,“ sdělil brankář Matěj Machovský.

Druhý duel, který měl hostit Špindlerův Mlýn, se přesouvá do chomutovského azylu, kde Kladno hraje domácí zápasy. Naposledy zde Rytíři své fanoušky prohrou 0:6 proti Spartě nepotěšili. „Soupeř dá gól a nás to srazí. Pak jsme to podělali a nechali Landona Bowa v brance, aby se v tom vykoupal. Můžeme za to my všichni,“ čílil se útočník Ondřej Machala.

Proti Středočechům se postaví pardubičtí hokejisté. Dynamo je třetí poté, co porazilo čtvrtou Plzeň a z posledních čtyř střetnutí vydolovalo hned jedenáct bodů.

Třinec se na svém ledě představí proti Českým Budějovicím, od nichž v tomto extraligovém ročníku ještě nedostal branku. Motoru navíc schází kanonýr Milan Gulaš, který od disciplinární komise vyfasoval trest na jedno utkání za zásah hokejkou do rozkroku hradeckého útočníka Jakuba Lva.

Karlovy Vary jedou do Brna. Kometa poprvé v sezoně triumfovala ve třech po sobě jdoucích zápasech bez ztráty jediného bodu. „Nerad bych to zakřiknul, ale od poslední (reprezentační) pauzy se pořád zlepšujeme v defenzivě,“ upozornil brankář Jakub Sedláček.

Ve zbylých dvou střetnutích se poslední Zlín pokusí urvat další body v boji o záchranu proti Litvínovu. V souboji dvou mužstev, jež vyšla v posledních zápasech střelecky naprázdno, proti sobě nastupují devátá Olomouc a šestá Mladá Boleslav.