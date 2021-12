Gewiese se po roce dočkal první trefy v extralize. Jedeme na vlně, říká

Tušil jste, když jste vystřelil, že to bude gól?

Věřím každému puku, který trefím na bránu. Ale byl jsem trochu překvapený, jak to dopadlo. Přede mnou projel hráč, neviděl jsem to, takže jsem ani neměl takové emoce. Ale teď v kabině jsem si to s klukama užil. Je to skvělé. Jsem nadšený. Vyhráli jsme.

Hokejku, s níž jste dal svůj první gól mezi elitou, jste záhy zlomil. Nebude vám chybět?

Byla to škoda, ale nejsem úplně pověrčivý. Snažím se nemít takové bloky. Vzal jsem si druhou a pálil dál.

Připravovali jste se na Třinec nějak speciálně?

Ne, celou dobu si jedeme to svoje a dneska jsme vše poctivě plnili. Věděli jsme, že domácí na nás od začátku vletí, a tak jsme se je snažili odrazit a vyrážet do brejků. To se nám dařilo.

Ke všemu jste už v 11. minutě vedli 2:0. Bylo to rozhodující?

Třinec je hodně zkušený tým, ale my věděli, že když si budeme od začátku hlídat zadek a ujíždět, tak se nám utkání dotáhneme do zdárného konce.

Ve třetí třetině jste ale vystřelili jen dvakrát. Nebyli jste až moc opatrní?

Vedli jsme tři nula. Pro výhru jsme dělali maximum a že jsme víckrát nevystřelili, na to se historie neptá.

V Liberci jste také vedli 2:0 a prohráli 3:4 v prodloužení. Nepomysleli jste na to?

O tom jsme se nebavili. Mít to v hlavách, byl by problém.

Ani po gólu na 1:3, kdy Třinec přidal, jste neznejistěli?

Měli tlak, ale to se dalo čekat. Pořád jsme však drželi náskok o dva góly. Věřili jsme, že utkání už dotáhneme k výhře.

Do velkého hokeje jste se kdysi snažil proniknout i v Třinci. Měl jste o to větší motivaci?

To už je historie, osm let. Během toho jsem prošel spoustu staveb, už je to za mnou (smál se Gewiese, který si v Šumperku přivydělával na stavbách).

Bodovali jste v devátém utkání za sebou. Ukazuje se, že jdete výkonnostně nahoru?

Určitě ano. Každý si více věří, což je na ledě vidět. Daří se nám, jedeme na vlně, to svoje. Víme, co hrát.

A k tomu jste se z třinácté příčky posunuli už na pátou...

Ne, že bychom se o tom v kabině denně bavili, ale pochopitelně nás to těší. Důležité je, že naše hra nese body. Doufám, že tomu tak bude i dál.

Před rokem a něco jste hrál v Šumperku první ligu. Teď nastupujete v extralize a to i v přesilovkách. Jak vnímáte svůj kariérní posun?

Užívám si ho. Je to super. Ze Šumperku do Vítkovic... Teď tu stojím mezi vámi, je tu spousta lidí s mikrofonem.