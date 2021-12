Vítkovičtí v derby vůbec nepustili Třinec do hry. Sedá si to, těší Holaně

Nastoupil poprvé v tomto ročníku extraligy poté, co se zranil v Lize mistrů. „Z toho, že konečně hraju, mám radost, ale jsem zklamaný, že jsme prohráli derby. Nebyl to pro mě šťastný návrat.“

Třinečtí přestříleli Vítkovické 36:17, ale gólmana Aleše Stezku překonal jen Marinčin až v 57. minutě. „Málo jsme byli před bránou, málo jsme clonili, takže asi kvůli tomu jsme dali jen jednu branku,“ podotkl Kurovský.

„Nějaký optický tlak jsme měli, vytvořili jsme si i nějaké šance, ale nebyly až tak velké, abychom skórovali,“ podotkl třinecký trenér Marek Zadina.

Podle něj ráz utkání určil nevydařený třinecký vstup do zápasu. „První třetina byla asi naše nejhorší v sezoně. Byli jsme všude druzí, nevyhrávali jsme osobní souboje a nebyli jsme tak důslední jako minule v Boleslavi (3:0),“ řekl Zadina.

„Podali jsme bojovný výkon,“ chválil své mužstvo vítkovický trenér Miloš Holaň. „Zblokovali jsme hodně střel, byli jsme nepříjemní, důslední. V první třetině jsme si vytvořili dobrý náskok a ve druhé jsme ho pojistili třetím gólem. A i díky výbornému výkonu Stezky (brankáře) jsme vítězství uhájili.“

Vítkovičtí bodovali podeváté za sebou. „Sedá si to, ale hráli jsme na ledě lídra a o to musel být náš výkon zodpovědnější. Asi to je o hlavách,“ uvedl Holaň. Dodal, že ho mrzí zranění Lednického.

Rovněž Oceláři nedohráli kompletní, během zápasu odstoupil útočník Marko Daňo. „Musíme jít dál. V pátek hrajeme znovu, máme teď hodně zápasů za sebou. Dneska to nevyšlo, ale příště snad uspějeme,“ řekl Kurovský před domácím duelem s Českými Budějovicemi.