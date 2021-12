Čerstvý vítr pro Liberec. Dvoumetrový obr Klapka rázně vtrhl do extraligy

V domácím zápase proti Vítkovicím, které Bílí Tygři udolali po prodloužení 4:3, si Klapka připsal svůj první gól v nejvyšší soutěži. Odražený puk zblízka zametl do odkryté brány.

„Odjakživa jsem snil o první trefě v extralize a jsem rád, že se mi to povedlo. Puk jsem si schoval a vystavím si ho doma,“ zářil urostlý mladík. „Hlavně jsem ale rád za to, že jsme vyhráli. Už v předešlých zápasech jsem měl dost šancí, které bych měl proměňovat, a teď to konečně vyšlo.“

Ještě v létě si přitom o startech v nejvyšší soutěži mohl nechat jen zdát. Zdravotní lapálie v libereckém týmu však způsobily, že šanci v extralize dostali mladí hráči působící ve farmářských Benátkách. A jedním z nich je právě Klapka.

„Mám z toho velkou radost, před sezonou by mě to ani nenapadlo,“ říkal při přechodu z benátecké do tygří šatny, které dělí jen chodba v liberecké aréně. „Snažím se poslouchat rady trenérů a hrát tvrdý hokej. Doufám, že jsou se mnou spokojení. Budu pracovat dál, abych se tady udržel.“

Teď už má za sebou 16 startů v extralize, v nichž nasbíral 5 bodů za gól a čtyři asistence. Jeho bilance v utkání 30. kola proti Vítkovicím nemusela zůstat jen u jednoho gólu, v další obrovské šanci však zblízka brankáře Stezku nepřekonal. „Myslel jsem si, že to bude jasný gól, protože jsem byl sám před brankářem a rychle jsem se zorientoval. Měl jsem ale být trpělivější, s kotoučem si víc pohrát a až pak střílet. Bylo to moc uspěchané,“ litoval mladý útočník.

Považuje se hlavně za střelce, ale i díky své postavě dovede hru přitvrdit. V říjnovém zápase s Litvínovem zaujal pěstním soubojem s Kanaďanem Irvingem, kterého nemilosrdně povalil na led.

Adam Klapka vyrůstal na Slavii, v létě 2018 ho však zlákal Liberec. Tady naskočil do dorostu, ale hned začal hrát za dospělé první ligu v Benátkách. Minulou sezonu strávil v zámoří, konkrétně v týmu Tri-City Storm, letos se však pod Ještěd vrátil.

A dočkal se příležitosti v libereckém A-týmu, který zatím na podzim tápe ve druhé polovině tabulky. „Samozřejmě jsem za tuhle šanci moc rád. Kdybyste se mě na to zeptali před sezonou, moc bych tomu nevěřil,“ říká hokejový obr. „Snažil jsem se na sobě pracovat a doufám, že se zlepší i týmové výkony, to je pro mě hlavní. Jsem moc rád za tuhle příležitost, můj úkol je clonit gólmanovi, dorážet všechny odražené puky, a to se proti Vítkovicím vyplatilo.“

Hokejové umění piluje se známým bouřlivákem Radkem Dudou, který působí v Benátkách jako trenér dovedností. „Konzultuju s ním každý zápas. Je to člověk, který mě dost posunul stejně jako předtím v Liberci pan Ludvig. Těm dvěma vděčím za to, že tady teď můžu být a hrát za Bílé Tygry,“ konstatoval.

Drtivou většinu svých dosavadních zápasů v extralize odehrál ve čtvrté formaci. V posledním utkání se však posunul do třetí vedle Petra Jelínka a Jaroslava Vlacha a odvděčil se trenérům prvním extraligovým gólem.

Předvést se bude chtít i v dnešní bitvě s Hradcem Králové, která v liberecké aréně startuje v 18 hodin.