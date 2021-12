Liberec nepustil brankáře Kváču do Jekatěrinburgu. Nemá náhradu

Bílí Tygři hrají v letošní sezoně hluboko pod své možnosti. Po téměř polovině odehraných zápasů základní části se nacházejí až na třináctém místě extraligové tabulky a bez spolehlivých výkonů gólmana Kváči by jejich postavení mohlo být ještě horší.

„Dostali jsme od Jekatěrinburgu písemnou nabídku, která byla zajímavá pro Petra Kváču i pro nás. V těžké situaci, ve které jsme, jsme si to však nemohli dovolit,“ řekl liberecký generální manažer Ctibor Jech během televizního přenosu středečního domácího utkání s Kometou.

„Hledali jsme kvalitní náhradu, protože Petr je pro nás stěžejní hráč, ale to se nám nepodařilo. Pro tuto chvíli je to pro nás tedy uzavřená věc a soustředíme se jen na to, co máme před sebou v extralize.“

Ani trenér Patrik Augusta si neuměl odchod brankáře číslo jedna v současné situaci představit. „Byl by to obrovský zásah do mužstva,“ upozornil Augusta. „Museli jsme to shodit ze stolu. Mluvil jsem o tom i se samotným Petrem a ten s tím vůbec neměl problém, Liberec je pro něj číslo jedna.“

Bílí Tygři patří dlouhodobě k nejúspěšnějším týmům extraligy, v posledních letech pravidelně hráli finále a v roce 2016 získali mistrovský titul. Letos se však viditelně trápí. Během podzimní krize z jedenácti po sobě jdoucích zápasů deset prohráli. Pak se sice začali zvedat, ale poslední dvě utkání znovu nezvládli. Naposledy doma důležitou bitvu s Kometou (2:4). Kromě herní nepohody tým kosí zdravotní problémy hlavně v obraně.

„Dostali jsme se do potíží už tím, že se nám nepodařilo nahradit hráče, kteří po loňské úspěšné sezoně odešli. Pak nám kvůli zdravotním problémům postupně vypadávaly ze sestavy opory,“ shrnul generální manažer Jech. „Jsme si velmi dobře vědomi toho, že před sebou máme už jen polovinu sezony, během které můžeme dohnat to, co jsme prohospodařili. V šatně nás čeká moře práce.“

I když je Liberec až třetí od konce a pod ním jsou jen Kladno a Zlín, vzhledem k vyrovnanosti tabulky to ještě nemusí být neřešitelný problém. Šesté Vítkovice jsou vzdálené jen šest bodů a právě s nimi se Tygři střetnou v nejbližším utkání, které hrají v neděli opět doma. Něco však musí změnit.

„Potřebujeme najít někoho, kdo bude zodpovědný za výkon a kdo si to v uvozovkách naloží na bedra. Není možné, aby nám první lajna odehrála jeden zápas dobře a pak dva zápasy špatně. Lídři musí být lídry,“ burcuje Augusta. „Musíme utkání ubojovat, ale i dobře ubránit. Máme mladou obranu, zranili se nám tři obránci z top šesti, o to víc musí pomoct útočníci.“