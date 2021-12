Hokejový Liberec decimují zranění, hledá se posila do obrany

Z defenzivy Bílých Tygrů nejprve vypadly dvě největší opory. Ladislav Šmíd musel řešit potíže se zády další operací, ze hry je i Ondřej Vitásek. Ten byl zase na operaci se zraněným ramenem.

A do třetice všeho zlého teď chybí i T. J. Melancon. Kanadský bek, který přišel v létě ze slovenského Zvolena, se v pátečním domácím zápase s Plzní obětavě vložil do tvrdé střely Michala Bulíře a utrpěl zlomeninu prstu na ruce. „Teprve podrobné vyšetření upřesní, jak dlouho nám bude chybět,“ uvedl klubový mluvčí Martin Kadlec.

Pro klub ze severu Čech je to další nepříjemná ztráta. Zdravotní kalamita však nepanuje pouze v obraně, ale i v útoku. Kvůli obdobnému zranění, jaké má Kanaďan Melancon, byli vyřazeni ze hry i mladíci Martin Faško-Rudáš a Jakub Rychlovský. Oba by se však měli už brzy vrátit do sestavy, první jmenovaný už si zahrál za farmářské Benátky, druhý od pondělí pomalu začíná trénovat s mužstvem.

Ještě citelnějším zásahem do ofenzivní síly Bílých Tygrů je absence jednoho z klíčových útočníků Michala Birnera. Co konkrétně ho vyřadilo ze hry, nechce liberecký klub specifikovat. Omezil se jen na oznámení, že jde o „poranění v horní části těla“. Člen první liberecké lajny zatím chyběl ve třech utkáních. Už v pondělí se však zapojil do tréninku, takže by se mohl vrátit relativně brzy.

Pokud jde o dlouhodobě zraněné obránce Šmída s Vitáskem, oba už zvolna vyhlížejí návrat. „U obou stěžejních beků probíhá rekonvalescence podle plánu. Ondra Vitásek už dokonce bruslí na ledě,“ odtajnil kouč Augusta na klubovém webu.

Zdravotní lapálie postihly Liberec v hodně nevhodnou dobu. Loňští vicemistři republiky se po podzimní krizi propadli tabulkou a teď se potřebují zase vydrápat nahoru. Po výhrách v Pardubicích a s Plzní naposledy padli na ledě Sparty 1:4 a aktuálně jim patří dvanáctá příčka extraligy.

Další důležitá bitva čeká Bílé Tygry ve středu, kdy v televizní dohrávce 28. kola od 18 hodin hostí celek Komety Brno. Jde o souboj sousedů v tabulce, i Kometa letos zůstává za očekáváním a nachází se až na třináctém místě bod za Libercem.

„Umístění, kde momentálně jsme, je dehonestující pro všechny Brňáky a jižní Moravu. Nedokázal jsem si to nikdy představit, že budeme v tabulce takhle nízko,“ rozlítil se majitel brněnského klubu Libor Zábranský na webu Komety. „Na tohle se dívat nebudu, pokud nebudou hráči bojovat, hrát obětavě a padat po hubě do střel, přijdou změny. Zkrátka seženeme jiné hráče,“ dodal.

A vedení Komety před zápasem v Liberci na špatné výkony skutečně zareagovalo. Ze Zlína přišel útočník Adam Zbořil, opačným směrem naopak putoval kanadský forvard Alexandre Mallet. Zbořil i Mallet budou v nových týmech hostovat do konce sezony.

Brněnská Kometa si zároveň z Českých Budějovic stáhla útočníka Tomáše Šoustala. Šestadvacetiletý hokejista by měl nastoupit už dnes v Liberci.