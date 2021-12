Obránce Štich musel do útoku. Snažil jsem se pracovat pro tým, kývl

„Trenéři za mnou přišli, že beků máme dost, ale chybějí útočníci. Máme zranění, Guli (Gulaš) měl disciplinární trest, tak se mě ptali, jestli to vlevo v útoku zvládnu. Když jsem řekl, že jo, tak mi ukázali, co a jak. Hlavně jsem hrál jednoduše.“

Byla to pro vás nová šance?

Spíš pomoc týmu. Takhle to beru.

Jaké to bylo?

Jiné. Nemusel jsem jezdit pozadu, nahazoval jsem si puky a forčekoval. Bylo to něco úplně jiného.

Bylo vidět, že forčekink a hity vás bavily.

To je moje hra. Říkal jsme kolegům z útoku, že budu hrát jednoduše a tak to bylo. Chtěli jsme být pro soupeře nepříjemní.

Měl jste i nějakou příležitost dát gól?

Čtvrtá lajna je od toho, aby týmu pomáhala, aby si kluci jednou za čas odpočinuli. Tak to ve čtvrté lajně musíme brát. A bylo tomu tak i teď. Párkrát jsme se do útočného pásma dostali, ale bohužel žádná vyložená šance z toho nebyla. Snažili jsme se pracovat pro tým.

Někdejší českobudějovický obránce Ondřej Slováček rovněž zaskočil v útoku a už hraje ve Finsku. Co vy?

To je velký rozdíl. Slovy hrál útočníka a pak ho nasadili do obrany. Měl to opačně. Nevím, co mají trenéři v plánu, jestli mě chtějí taky předělat. Uvidíme v dalších zápasech. V jakém počtu přijdeme na trénink a jak to s útočníky bude.

Třinci jste už ve čtvrtém utkání za sebou nedali gól. Proč?

Netušíme, ale netlačili jsme se do brány. Oni dobře blokují střely, všechno. My se necháme vyloučit, přitom víme, že mají hodně silné přesilovky. A nám přesilovky zase nevyšly. Snažili jsme se tlačit před gólmana, aby tam byl hráč, ale nehráli jsme to, jak jsme měli.

Kde se utkání zlomilo?

U toho druhého gólu. Po něm se trošku zatáhli, hráli střední pásmo a už si vedení hlídali. Špatně se přes ně přecházelo.