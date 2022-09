Třinecký kouč Moták: Mladé kluky mám rád, ale... Je tam odporovací spojka

„Úplně v klidu bych před sezonou nebyl nikde,“ upozornil Moták. „Každý trenér je lehce nervózní. Kdybych nebyl, bylo by něco špatně. Nějakou zkušenost už mám, rád bych proto řešil nastalé situace s chladnou hlavou. To je lepší než panikařit. Ale takové ty motýly v břiše musí mít každý sportovec, to je důležitá věc.“

Co se dá od Ocelářů v příští sezoně čekat?

„Diváky bychom chtěli bavit útočnou hrou,“ odpověděl Zdeněk Moták. „Nechceme měnit styl hry, jen chceme ten tým zofenzivnit. Mužstvo má obrovský charakter, což nám ukázaly i minulé zápasy Ligy mistrů. Do nich jsme nevstoupili nejlépe, ale hráči ukázali, že chtějí jít za dobrým výsledkem, což je důležitá vlastnost, výborně se s tím pracuje.“

Třinecký sportovní ředitel Jan Peterek s úsměvem podotkl, že v Lize mistrů tým zkoušel, jak velkou ztrátu je schopný dohnat... „Se Skellefteou se to už nepodařilo,“ připomněl porážku 4:5, když Oceláři prohrávali 0:2 a 1:4.

„Víme, že si na začátky musíme dát pozor, pracujeme na tom. Jsem přesvědčený, že do prvního utkání vstoupíme kvalitně,“ řekl Zdeněk Moták.

Úvodní duel extraligy čeká Třinecké v pátek, kdy od 17.00 hostí České Budějovice.

Trenére, říkal jste, že se pokusíte třineckou hru zofenzivnit. Třinecký kádr už má něco zažité. Jsou hráči novým věcem přístupní?

Jsou. Obecně chlapi si rádi hrají. A hokej je hra. I kluci si budou rádi hrát. Nechci, abychom tady měli nějaké ofenzivní dostihy. To ne. Víme, že všechny úspěchy, všechny tituly se vyhrávají defenzivní hrou. Ať to byli Finové na mistrovství světa, my jsme dobře bránili a skončili na mistrovství světa třetí. V minulých letech Kometa vyhrála tituly výbornou obranou, to samé třikrát Venca (Varaďa) s Třincem. To k tomu patří. Ale ofenziva je také důležitá. Zatím se nám moc nedaří střílet více branek, ale doufám, že to přijde.

Václav Varaďa učil ofenzivní Třinec více bránit. Nezhorší se s vašimi útočnými plány obrana?

To v žádném případě nechceme dopustit. Byli bychom blázni, kdybychom to chtěli změnit. Naopak, k té obraně chceme přidat ofenzivu. Ale ta musí vycházet z báječné defenzivy.

Na snímku zleva jsou sportovní ředitel Jan Peterek, prezident hokejového klubu Ján Moder, hlavní trenér Zdeněk Moták a kapitán týmu Petr Vrána.

Nakolik vám útočné plány rozbíjejí zranění Erika Hrni a Andreje Nestrašila?

Naše marodka byla poměrně široká, ale už se nám lehce vyprázdnila, a snad to tak bude pokračovat. Andy by měl být v pořádku, u Erika to je asi dlouhodobější záležitost. Oba jsou důležitým faktorem v přesilových hrách. Oba je hráli a byli v nich výborní. Erik tam pravděpodobně bude chybět, ale snažíme se ho nahradit jinými hráči. Doufám, že ty přesilové hry, ač jsme v nich teď nebyli extrémně úspěšní, vylepšíme.

Jak jste si s asistentem Vladimírem Országhem rozdělili povinnosti na střídačce?

Vlado na naší první schůzce říkal, že neumí dělat beky, takže koučuje útočníky. Já si v rožku dělám obránce, sleduju soupeře a reaguju na situace, které se vyvíjejí. Beci jdou celkem v řadě za sebou, takže se mohu celkem dobře vmísit do hry a rozhodovat.

Máte jasno, kdo bude brankářská jednička?

Čavar (směje se, když říká jméno trenéra brankářů Jaroslava Kameše). Necháme to na Čavarovi. Myslím si, že už je rozhodnutý. Oba gólmani jsou ale výborní, oba jsou zkušení, pracovití, připravení. Bude vždy záležet na Čavarově připomínce, nebo rozhodnutí. Doufám, že do toho nebudu muset vstupovat.

V přípravě jste měli potíže s proměňováním šancí. Čím to bylo?

Adaptace nových hráčů na nové prostředí, nový tým, nové spoluhráče je důležitá. Každý to má nastavené jinak. My jsme se snažili přes měsíc, aby to kluci měli lehčí, pohodlnější, aby se ti noví adaptovali rychle. Samozřejmě je to o nich i o tom, aby si mužstvo na ně zvyklo a vzalo je mezi sebe, což se podařilo.

Nový třinecký kouč Zdeněk Moták.

Jak to vypadá s mladým obráncem Markem Ročákem? Vypadalo to, že začne v partnerském Frýdku-Místku, ale odehrál všechny dosavadní zápasy Ligy mistrů.

Zranění obránců Jaryna (Jaroměřského) a Maria Adámka nás donutila k tomu, že nastoupil. A je dobře, že měl příležitost trochu si osahat chlapský hokej. V tom Severním Irsku dostal trochu bomby. A když si z toho vezme ponaučení, bude to skvělá zpráva.

Třinečtí v minulých letech vyhlásili ocelářskou cestu, že budou dávat příležitost mladým odchovancům. Co vy na to?

Ale jo, samozřejmě. Jenže ty starší hráče nenahradíš, ty nenahradíš ničím. Mládí není žádná výsada, aby přišli a řekli si: Teď jsem v áčku a nemusím nic dělat. Musí si místo zasloužit. Každopádně hrát budou kvalitní hráči, ti, co budou dodržovat všechny taktické pokyny. Mám ty mladé kluky rád, ale... Je tam odporovací spojka.