Třinecký kapitán Vrána: Nastavení hráčů se nemění, na přesilovkách pracujeme

„Týmová chemie je jiná, ale nastavení hráčů – odvést poctivou práci, držet nejvyšší úroveň v trénincích i zápasech a vítězit – se nemění,“ říká Vrána na téma pozměněného mužstva obhájců titulu.

Trenér Václav Varaďa vás učil více bránit. Jeho nástupce Zdeněk Moták chce hrát ofenzivněji. Jak vnímáte tuto snahu?

Více chceme do toho systému zapojit obránce, aby byli mobilní a přecházeli s námi častěji do útoku. To ale neznamená, že chceme naši hru překopat.

Ale i dříve jste měli dost útočně laděných obránců...

Ano, ale také jsme je chtěli udržet vzadu a nepouštět je do velkých výletů. Něco tady fungovalo, ale hrajeme systém, který už dnes hrají všichni.

Takže obrana je pořád základ?

To si uvědomují všichni. Nepotřebujeme někoho, aby nám to říkal. Kluci jsou dost zkušení, aby věděli, že je to tak. Ne každý zápas se dá otočit ze stavu 1:4. Od obrany vše začíná. Můžeme být ofenzivnější, ale musíme myslet na fungující obranu.

K útočné síle patří i přesilovky. Ty vám zatím stejně jako v přípravě moc nefungují.

Nebylo to optimální, snažíme se na tom pracovat. Díváme se na to, mluvíme o tom, abychom něco změnili. Pořád je budeme pilovat.

A co proměňování šancí, což vás před sezonou také trápilo?

To doufám přijde. Šancí jsme si vypracovali v zápasech hodně. Když jsme předváděli naši hru, soupeře v Lize mistrů jsme přehrávali, což je pozitivní. Dokázali jsme je zatlačit a vytvářet si šance, ale ty trochu přehráváme, což je taková naše česká zvyklost, kdy místo tvrdého zakončení ještě vymýšlíme nějakou nahrávku. Zrovna my jsme to tak měli v létě, kdy jsme některé věci mohli zjednodušit. Bude to lepší.

Než jste se zranil, nastupoval jste v útoku stejně jako minulou sezonu s Martinem Růžičkou a nově s Milošem Romanem.

Miloš je velice pracovitý kluk. Za tu dobu, co tady je, si ten prostor zaslouží. Věřím, že mu budeme moct něco předat a on se od nás něco naučí. Zatím to funguje, ale pořád je na čem pracovat.