Třinečtí měli převahu, ale gól nedali. Motoru doma podlehli po 11 letech

České Budějovice vyhrály v Třinci téměř po 11 letech.

„Nevyšla nám první třetina. Druhá a třetí už byla z naší strany poměrně dobrá, nicméně dvoubrankové manko jsme už smazat nedokázali,“ prohlásil třinecký trenér Zdeněk Moták.

Co s tím?

„Musíme se ještě více tlačit do brány, ale jejich gólman zachytal dobře. Některé střely ho i šťastně trefily,“ řekl třinecký útočník Marko Daňo, který trefil tyč. „Necpali jsme se úplně před něho, takže hodně ran viděl. A dost jich protivníci i zablokovali. Musíme být důraznější před brankou, a i když má soupeř velké beky, nesmíme se bát chodit do prostorů, kde to bolí. Znepříjemnit brankáři život.“

Českobudějovický gólman Dominik Hrachovina zlikvidoval 44 střel domácích hokejistů... „Nenudil jsem se,“ usmál se. „Tady se člověk nenudí nikdy, tady je to vždycky jako na kolotoči, ale zvládli jsme zápas skvěle.“

Přiznal, že výhra s nulou je asi to poslední, co dnes v Třinci čekal. „Asi jsme hodně lidem zkazili tikety, ale odjíždět odsud po prvním zápase se třemi body je skvělé. A jen doufejme, že první vyhrání z kapsy nevyhání,“ dodal Hrachovina.

Oceláři se museli obejít bez několika zraněných hráčů, chyběl i kapitán Petr Vrána.

„Nejsem lékař, takže nebudu hodnotit, na jak dlouho to vypadá, ale prognózy zatím nejsou úplně příznivé,“ uvedl Zdeněk Moták.

„Péťa Vrána je kapitán, je to citelné oslabení, ale musíme se obejít bez něj i dalších marodů,“ řekl Marko Daňo. „Máme širší a kvalitní kádr, takže věřím, že budeme konkurenceschopní. Snad se marodi dají rychle do kupy.“

Už zítra Oceláři od 16.00 nastoupí na ledě Pardubic.

„Utkání s Budějovicemi už musíme hodit za hlavu, sebrat si z toho pozitiva a jít dále,“ prohlásil Daňo.