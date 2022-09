Nejlepší čas na Třinec, míní posila mistrovského útoku Voženílek

„Už se těším. A hned proti Budějovicím... Bude to zajímavé,“ usmál se šestadvacetiletý Voženílek, který je odchovancem Pardubic.

Už jste se s třineckým mužstvem sžil?

Všichni kluci jsou v pohodě. Mají za sebou úspěchy, přijali mě výborně, takže jsem se s týmem sžil poměrně rychle.

A zvykl jste si i na nové prostředí?

Pro mě to je příjemná změna. Jsem z Pardubic, kolem nichž je všude rovina, žádné kopce. Tady s rodinou hodně chodíme na výlety do hor, což se mi líbí. To je pro mě velká změna.

Třinec - České Budějovice Pátek 17.00 online

Co vám ukázalo dosavadních osm zápasů?

Furt to je hlavně příprava. Mužstvo má nového trenéra, takže některé věci se trochu změnily, tým si celkově sedá. Do sezony ale vstoupíme maximálně připraveni.

Z těch osmi duelů byly čtyři v Lize mistrů, přičemž vám nevycházely začátky utkání. To byl problém Ocelářů i loni v létě. Bavili jste se o tom?

Vím, že to minulý rok bylo podobné. Ale zatím jsme se o tom nijak nebavili. Víme, že ten problém tam je. Extraliga nás čeká už v pátek. Snad to bude jiné a začátky zápasů budeme chytat.

Pátrali jste po důvodech?

Něco jsme si k tomu řekli a možná se k tomu ještě dostaneme. Čím to je, ale vážně nevím.

V útoku jste nyní nastupoval s Tomášem Marcinkem a Aronem Chmielewskim. Sedí vám to?

Jo, ale někteří kluci jsou ještě zranění. Andrej Nestrašil teď nehrál, vrací se do sestavy, Erik Hrňa naskočí do hry ještě o něco později. Sestava se furt mění. Musím ale říct, že v Třinci je úplně jedno, s kým hrajete. Všichni hráči jsou kvalitní.

Co si od třineckého angažmá slibujete?

Že se stanu součástí týmu, který je hodně kvalitní. Že budeme úspěšní a budeme se pohybovat v tabulce nahoře. Proto jsem do Třince šel. Rád bych byl součástí nějakého týmového úspěchu.

Třinec bere jen výhry. Jste připravený na tlak, že v klubu musí vše klapat?

Na to se těším. Právě to je jeden z důvodů, proč jsem přišel. Chci vyhrávat a chci být součástí úspěšného týmu. S tlakem musíte počítat, když jste v tak úspěšné organizaci.

Překvapil vás zájem Ocelářů?

Byl dlouhodobější. A před touto sezonou jsem dospěl do fáze, že pro mě bude dobré nabídku přijmout. Doufám, že tomu tak bude.

Dříve jste si netroufal do Třince jít?

No... Říkáte to správně. Chtěl jsem hlavně hodně hrát. V Třinci je výborné mužstvo, takže jsem si vše vyhodnotil tak, že až nyní je pro mě nejlepší možnost změnit klub.

Tudíž na působení v Třinci musí hokejista nejprve dozrát?

To ani ne, ale chtěl jsme hrát co nejvíce. Už během minulého roku byly nějaké náznaky, že bych mohl být vyměněný do Třince, nebo něco takového, ale nevyšlo to. Jsem rád, že nyní už ano.

Minulou sezonu jste si z Českých Budějovic odskočil na osm zápasů do Sparty Praha. Ta o vás zájem neměla?

V té době už jsem byl v kontaktu s Oceláři. Oznámil jsem to i v Motoru. S Třincem jsem byl domluvený poměrně brzo. Nic jiného jsme neřešili.

Jak se vám líbila přezdívka Terminátor, kterou jste dostal v minulé sezoně v play off?

(směje se) Zaznamenal jsem ji. Bylo to tím, že jsem hrál hned dva dny po operaci čelisti. Mám tam destičku. (Před semifinále extraligy se Spartou ho po střele Milana Gulaše zasáhl puk do horní čelisti, takže musel na dvě operace. Dva dny po druhé už ale hrál s celoobličejovým krytem – pozn. red.)