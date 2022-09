Přípravy už nepočítá. Věřím, že budeme úspěšní, říká olomoucký kapitán Ondrušek

„Už ani nepočítám, kolikátá příprava to byla!“ zasměje se 36letý matador. „Je to pro mě takhle lepší. Trénink mám už upravený podle věku, nemůžu dělat to co ve dvaceti. Tělo si řekne, musím trénovat trošku jinak. Ale zase se znám lépe,“ připouští a dodává, že už se začátku nemůže dočkat. „Příprava byla dlouhá a náročná. Tréninků bylo hodně, už se těšíme na zápasy.“

Loni byl kruciální postavou kohoutů. Chyběl pouze ve čtyřech případech. A navíc mu to lepilo. Deset branek a čtyřiadvacet asistencí je na beka více než slušný počin.

„Body padaly díky Davidovi Krejčímu. Výjimečný hráč. Soupeři ho zdvojovali, o to více místa jsme měli my ostatní. To se částečně povedlo využít,“ podotýká skromně.

Jak moc bude faktor Krejčí Olomouci chybět, se ukáže již brzy. Ostřílený mazák se však na citelné ztrátě snaží hledat i pozitiva.

„Možná budeme paradoxně těžší soupeř. Takhle se týmy připravovaly vždy jen na něj a na jeho lajnu. Teď budeme mít čtyři rovnocenné pětky, což bude na přečtení složitější. Navíc máme kvalitu,“ povídá Ondrušek. Sám by si přál, aby se jeho spoluhráč z juniorských kategorií do Olomouce ještě podíval. „Určitě by se rád vrátil,“ prohodí s vtipem. „Myslím, že jeho rozhodování bylo o rodině. Kdyby bylo jenom na něm, možná by si to tu protáhl. Ale má americkou rodinu, priority jsou jinde. Navíc ho možná nahlodala souhra s Pastrňákem na mistrovství světa,“ připomněl pozadí Krejčího odchodu.

I bez něj ale měla Mora dobrou přípravu. Tři vítězství a čtyři prohry (dvě po prodloužení) nezní přesvědčivě, ale předvedená hra byla na dobré úrovni. Nejlepší výkon předvedla Morávka 6. září na domácím ledě, třebaže Brnu nevstřelila gól.

„Nejlepší zápas přípravy. Jenže jsme nedali gól. Musíme hrávat stejně, ale zlepšit koncovku,“ velí Ondrušek. Mimoto zvládli jeho kluci porazit mistrovský Třinec, který nově vede bývalý trenér Olomouce Zdeněk Moták.

„Výsledky v přípravě se těžko hodnotní. Ale tým si sedl a nově příchozí ukázali potenciál. Zápas od zápasu to bylo lepší a lepší. Věřím, že budeme úspěšní,“ vykládá. „Každý trenér má jiný pohled na hru. Teď jsme tlačeni více do útoku,“ popisuje spolupráci s novým asistentem Borisem Žabkou.

Už zítra na plzeňském ledě vstoupí Ondrušek do své druhé sezony v pozici kapitána. „Nemám to nijak těžké. V šatně je plno zkušených kluků, neleží to je na mně,“ říká.

Olomouc s Plzní nezvítězila ani jednou v posledních třech zápasech. „Teď to ale bude otazník, hodně hráčům jim odešlo. Ale v lize není lehkého soupeře. Plzeň bude agresivní, doma na nás vletí. Dobře napadají a dohrávají souboje,“ vyhlíží Ondrušek.

Svoje loňské maximum překonat neplánuje. „Budu radši, když budeme vyhrávat zápasy jako tým. Loni jsme spoustu vyrovnaných zápasů nedokázali zlomit. Teď to bude stejně vyrovnané a každý bod navíc může být hranicí mezi úspěchem a neúspěchem,“ dumá.

Olomoučtí hokejisté na úterní tiskovce vyhlásili útok na předkolo. To je minimum. „Pak se začíná od nuly,“ ví Ondrušek a ještě jednou zavzpomíná na Krejčího.

„Snad se staví, když bude mít náhodou cestu kolem. Vstávat na jeho zápasy nebudu, ale aspoň se ráno podívám na výsledky,“ culí se. „Přes léto jsme byli v kontaktu, teď jsme si dlouho nenapsali, ale určitě se ještě ozve,“ uzavírá Ondrušek.