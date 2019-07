Jak Plekanec kývl Brnu: Svazek z rozumu. A také trochu z lásky

36letého útočníka v pondělí představila Kometa jako velikou posilu, která po prvním tréninku na ledě posílala tak trochu omluvný vzkaz do rodného města: „Doufám, že to vezmou, jak to je. Chtěl jsem pomoct do extraligy, což se povedlo. Věřím, že z ní bude mít Kladno radost a na delší dobu se tam udrží.“

U hokejového patriota, který z NHL vždy spěchal reprezentovat vlast, snad poprvé v kariéře nad srdcem převážil rozum.

Plekanec nechce jen hokejově přežívat, touží ještě zažít opojné chvilky a věří, že blíž k nim bude mít z Brna. „Kariéra se blíží ke konci a rád bych hrál o titul a nejvyšší příčky,“ přikývl. I proto ho přesvědčila nabídka Komety, která loni a předloni hokejovému Česku vládla. Eminentně o něj stál i brněnský boss Libor Zábranský.

Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec

Vlastně to nebyl Plekancův tah jen z čistého sportovního pragmatismu. Angažmá v Kometě si už otestoval na přelomu roku. Z Brna navíc pochází jeho partnerka a donedávna špičková tenistka Lucie Šafářová, s níž očekává narození potomka. „Je to takový bonus,“ usmál se zkušený centr. „Hlavními důvody jsou zájem a ambice.“

Těmi kladenský srdcař načichl, když za Kometu na střídavé starty odehrál 16 duelů. Po předchozím turbulentním období však v Brně neoslnil. Po nenadálém konci v NHL kurýrovala ikona Montrealu během podzimu zraněná záda, s kanadskými soudy mezitím zdlouhavě řešila rozpad manželství.

V pozoru. Tomáš Plekanec a Martin Erat v pozadí sledují ze střídačky dění na ledě.

Přestože ho spoluhráči i trenéři chválili za přístup, zkušenosti nebo mazanost na vhazování, Plekanec nebyl na ledě v pohodě. S Brnem se loučil s bilancí 0+7 a třemi zápornými body při účasti na ledě. „Nesrovnával bych to. Vracel jsem se po dlouhém zranění, které jsem nikdy neměl. Musíte se tomu přizpůsobit,“ zavzpomínal Plekanec.

Teď je fit, v Brně už několik dní sám trénuje. Chystá se na sezonu, která mu téměř po dvaceti letech začne nezvykle brzy. V jedné formaci se může sejít s dalším extraligovým velikánem.

Kometa krátce po Plekancově příchodu zvěstovala, že kariéru zatím nebalí ani Martin Erat. Bude záležet, jak dopadne jeho operace v Americe. „Není to nějaký obrovský zákrok. Jde o to, abych se hlavně dal do kupy a tělo se cítilo líp,“ naznačil Erat.

Oba harcovníci z NHL spolu několikrát mluvili, láká je vidina společného úspěchu. Erat už s Kometou slavil dva tituly, Plekancovi pořádný klubový triumf schází. V Montrealu poslední sezony zažíval spíš jen zklamání, z obdivuhodných jedenácti účastí na mistrovství světa vytěžil oddaný reprezentant „jen“ stříbro a dva bronzy.

Kdyby zůstal v Kladně, s Jaromírem Jágrem by Plekanec přitahoval nebývalou pozornost. Ta ho čeká i v Brně, ale spíš proto, že se stárnoucími hvězdami se Kometa připojí ke spolufavoritům extraligy.