Kometu čekají první přípravné zápasy. Konečně to začne, těší se Čiliak

„Pravda je, že v minulých letech jsme měli první zápas dřív, ale nepřemýšlel jsem moc o tom. Na ledě jsme už delší dobu, každý je rozhýbaný, v pohodě. Každý se těší, že ten zápasový kolotoč začne,“ usmíval se brankář Marek Čiliak.

Kromě zápasů ovšem hráče čekají také kontrolní fyzické testy, v první „várce“ třeba právě Čiliaka, takže sestavu bude nový trenér Petr Fiala kombinovat podle toho, které hráče bude mít k dispozici.

„Někteří zkušenější hráči nastoupí jen jednou, to se bavíme o první lajně nebo Tomáši Plekancovi. Peter Mueller s námi začíná teprve tento týden, takže nepředpokládám, že bude hrát, a Honza Hruška taky dostane po doléčení zranění ramene čas navíc,“ uvedl Fiala, kterého čeká premiéra na střídačce Komety.

Zařazení příliš velkého počtu nových prvků do hry ještě v této době nečeká. „Zatím jsme hodně dělali rovnovážné stavy, kondiční věci. Hráči se určitě budou chtít prezentovat, takže pohyb tam bude, ale jak nám to bude kombinovat, to uvidíme až zítra,“ povídal Fiala po včerejším tréninku.

Vedle nových hráčů a nového trenéra uvidí v úterý fanoušci i nové mantinely a tvrzená skla, která jsou od těch předchozích hodně odlišná. Stejně jako v NHL jsou pružnější a víc se při nárazu vlní, což vytváří i jiný zvuk při nárazu. Každý tvrdší bodyček o hrazení by měl být pro diváky víc burcujícím zážitkem.

Zvykat si budou muset i brankáři. „Odráží se to trochu jinak,“ potvrdil Čiliak. „Dvakrát se mi stalo, že mi puk vyletěl zpoza brány a ve vzduchu se točil. Ale to bude v pohodě, je to o zvyku,“ uvedl.

Proti Trenčínu by měl chytat Karel Vejmelka, proti Budějovicím už Čiliak.