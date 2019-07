Plekanec v Kladně nepokračuje, podepsal na rok s Kometou

Informaci přinesl klubový web Komety.

„V Kometě je velká šance hrát o titul. Cíl dostat Kladno zpět do extraligy jsme s klukama splnili. Teď jsem si dal další cíl v jednom z nejlepších klubů u nás,“ vysvětluje rozhodnutí Plekanec. „Hokej v Brně je na vysoké úrovni, nastavení kabiny perferktní a ambice vysoké.“

36letý útočník odehrál za Kometu v minulé sezoně šestnáct zápasů. Než odešel pomoct Kladnu do play off první ligy, připsal si sedm asistencí. „Bylo to pro mě těžké období. Vracel jsem se po zranění, delší dobu od konce v NHL jsem nehrál,“ vzpomíná.

„Věřím, že Tomáš bude vzorem pro naše mladé hráče, že jim má co dát a bude jim předávat zkušenosti. Je to kvalitní centr a díky jeho obrovským zkušenostem nás posouvá zase o kus výš,“ říká majitel klubu Libor Zábranský.

Právě mládež zmiňuje Plekanec jako další z faktorů, které rozhodly pro angažmá v Brně.

„Chtěl jsem být tam, kde mohu někomu pomoci. Chci být nablízku mladým hráčům, předat jim nějaké zkušenosti, co jsem nabyl v Americe. Moc dobře vím, že na Kladně tyhle zkušenosti mladým hráčům předává Jaromír Jágr, mně se naskytla možnost být v Brně a pomoci mladým hráčům,“ vykládá Plekanec.



