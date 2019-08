Plekanec: Český národ je chytrý, ale chybí mu disciplína. Chci ji předávat

@TomasPleky14 @arsilehkonen Pleky a signé une victoire en deux sets consécutifs par la marque de 6-1 et 7-5 face à Lehky samedi. Il y aura un match revanche ce dimanche. @TomasPleky14 posted a 6-1, 7-5 straight-sets win over @arsilehkonen on Saturday. But, there will be a rematch on Sunday. #GoHabsGo https://t.co/wPXNCDMliU