Nechci odcházet, když je tady taková síla, říká Erat o návratu do Komety

Věděl jste hned po uplynulé sezoně, že ještě není čas končit?

Už minulý rok moje zdraví nebylo takové, jak jsem chtěl. Letos už jsem to začal řešit. Pro mě je nejdůležitější, abych byl zdravý, a hlavně co rodina. To jsou dvě věci, na které jsem teď nejvíc dbal. Uvidíme, co se stane, až se dám do kupy, potom to budu řešit dál. Ještě bych hrozně rád nastoupil a doufám, že se mi to všechno povede.

Na začátku srpna vás čeká operace. Jedná se o zákrok, který má vyřešit nějaký vleklejší problém?

Přesně tak. Už nejsem nejmladší a bohužel jak tělo odchází, tak mě můj problém omezuje v tom, co chci dělat. Teď jsem přiletěl z Ameriky, půjdu tam i na operaci. Není to nějaký obrovský zákrok, ale je to zákrok, abych se hlavně dal do kupy a tělo se cítilo líp.

Jak dlouho může trvat rekonvalescence? Týdny, měsíce?

Až to bude, tak to bude. To se dozvíte potom.

Jak se cítíte nyní?

Super. Byl jsem na golfu a je to lepší, handicap mám taky dobrý... Cítím se v pohodě, všechno je v pořádku, ale na to, abych byl profesionálním hokejistou, potřebuju vědět, že můžu zrychlit a můžu něco udělat a nebát se, že mi něco praskne.

Co je pro vás největší motor? Je hlavní motivací další titul, nebo třeba strach, že by vám hokej chyběl?

Minulou sezonu jsem toho tolik neodehrál. Byly věci, co se staly, a pro mě to byla krátká sezona. Tělo sice dostalo zabrat, ale něco mě omezovalo v tom, abych to dělal na sto procent. Vím, že když to všechno správně půjde, tak se můžu ještě vrátit na led. Nechci odcházet, když je tady ještě taková motivace hrát s Tomášem (Plekancem), být tady s klukama a když vidím, jaká je tady síla, co chtějí lidi a co se chce dokázat.

Hrál ve vašem rozhodování vliv i návrat Tomáše Plekance do brněnského dresu?

Říkal jsem Leošovi (Čermákovi, který v létě ukončil kariéru) i Plekymu, že tohle jsou rozhodnutí, která musí udělat oni kvůli rodině a kvůli všemu. Zatím za nás rozhodovali jenom novináři, kdo kde bude hrát. Jsem hrozně rád, že se Pleky rozhodl, že tady chce být, a pro mě je to další plus, že se chci vrátit a chci být na sto procent.

Láká vás myšlenka hrát v lajně spolu s Plekancem?

Teď máme ještě srpen. Já vím, co mě čeká, jak se mám dát do kupy, a Pleky tady má k sobě dost dobrých hráčů. Já se pak připojím a uvidíme, jak to bude.

Co říkáte rozhodnutí Leoše Čermáka, který kariéru ukončil?

Leoš pro mě vždycky bude obrovská osobnost a dobrý kamarád. Takovéhle rozhodnutí si musí každý udělat sám v hlavě. Já taky nevím, jak na tom přesně budu, ale chci ještě hrát hokej, ať to bude za dva nebo za pět měsíců.

Připouštíte si, že by to ani po zmiňovaném operačním zákroku nešlo?

Kdybych takhle myslel, tak už nehraju hokej.

Trenér Fiala vyslovil domněnku, že hráč jako vy nechce končit kariéru vyřazením v semifinále, ale titulem. Vnímáte to stejně?

Já jsem mohl skončit po první sezoně (v Brně) i po té druhé, ale minulý rok jsem měl pořád motivaci. A když máme takový tým a prohráli jsme tam, kde jsme prohráli, tak je to něco, co ve vás zůstane. Ale pro mě je teď nejdůležitější, abych byl zdravý a abych věděl, že můžu pomoct. A že když něco chci udělat, tak to můžu dělat na sto procent.