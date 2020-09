Škoda je zpátky. Po karanténě se v Plzni opět trénuje na ledě

„Když vás najednou zavřou na deset dnů, je to opravdu dlouhá doba. Takže trénink nebyl moc dobrý, ani nemohl, ale pocit je to pro nás všechny velmi příjemný. Nejsme ještě úplně kompletní, ale nejdůležitější je, že kluci jsou zdraví,“ uvedl trenér Škody Ladislav Čihák.

S hráči byl v kontaktu alespoň na dálku přes sociální sítě, v rámci možností se snažili udržet v kondici.

„Tahle pauza se na přípravě projeví. Na druhou stranu, trénovali jsme dlouho, kluci byli dobře nachystaní. Když do toho teď zase skočíme naplno, tělo si brzy vzpomene, na jaké úrovni už bylo nastavené. Věřím, že do prvního zápasu to vyladíme,“ sdělil kouč.

Pozitivní test měla drtivá většina kádru i realizačního týmu. Kvůli karanténě Plzeň přišla o semifinálovou sérii Generali Česká Cupu proti Třinci. Ze stejného důvodu se neodehrála ani druhá série mezi Pardubicemi a „nakaženým“ Libercem.

„Strašně nás to mrzí, chtěli jsme se o finále poprat. Navíc jsme mohli mít dva kvalitní zápasy s Třincem, který má stejně jako v předchozích letech velké ambice. Ale realita byla jiná, je to za námi a teď se především musíme soustředit na to, ať jsme zdraví a zvládneme dobře vstup do extraligy,“ mínil Čihák.

Start to bude pro Škodu ostrý. V pátek 18. září nastoupí doma proti Spartě. I tu zasáhlo koronavirové onemocnění a k tréninku se vrátí teprve po víkendu. V neděli se pak má Plzeň představit v Pardubicích, které výrazně posílily.

„Letos je jiná situace. Extraliga je uzavřená, přímý postup do čtvrtfinále si zajistí jen první čtyři týmy. Já chci, abychom předváděli dobrý hokej a hráli v tabulce nahoře. Aby lidi, kteří se na zápasy dostanou, chodili rádi. A hlavně chci, aby ten blázinec už skončil, nebyla žádná omezení a byly plné stadiony.“

Jenže to se Čihákovi bohužel asi jen tak nesplní...