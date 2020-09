Nejde pořád dávat lidi do karantény, míní ústecký šéf Čaloun

Nákaza covidem-19 se prokázala u sedmi hráčů, jak potvrdily výsledky úterních testů. „Jeden hráč dal vědět, že má koronavirus, takže celé mužstvo včetně trenérů muselo na testy,“ osvětlil olympijský šampion. „Celý tým je teď doma, zdraví kluci trénují individuálně, nemocní čekají, až se uzdraví a až dostaneme zelenou.“

Všichni nakažení jsou podle Čalouna bezpříznakoví. „Nikdo nemá výrazné problémy. Jsem rád, že to nezasáhlo mládež, ta jede dál v normálním režimu,“ odfoukl si.

Slovanu odpadly přípravy ve Vrchlabí a v Kolíně, prvoligová premiéra na Slavii se odsunula z 12. na 14. září. „Do téhle doby běžela příprava podle představ, tohle je výrazný zásah. Ale nejde s tím nic dělat, nejsme první a asi ani poslední,“ chápe sportovní jednatel Slovanu.

Podobně jsou na tom extraligové České Budějovice, Plzeň a Liberec, dříve byl v karanténě – ještě čtrnáctidenní – Litvínov. Teď je desetidenní. Čeká možná i Kadaň, jeden hráč má covid-19 a ostatní čekají testy.

Ústecký klub se řídí pokyny krajské hygienické stanice, opět dezinfikoval kabinu áčka. „Pokud budou kontrolní testy v pořádku, příští čtvrtek se vrátíme do přípravy. Kouči jsou smutní, chtěli dobře nachystat mužstvo na ostrý start. Výpadek deseti dní bude znát, trenéři musí hráče dostat zpátky do kondice. Modlím se, ať to neovlivní naše výkony.“

Čaloun věří, že sezona se dohraje celá. „S covidem se budeme muset naučit žít třeba jako s chřipkou. Nějaká opatření být musí, ale asi nejde donekonečna dávat lidi do karantény a zastavovat činnost.“