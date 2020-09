Hokejisté Vrchlabí jsou v karanténě, první liga odkládá jejich zápasy

„První příznaky se u hráčů objevily během víkendu a od včerejšího rána celou situaci, ve spojení s klubovým lékařem a krajskou hygienickou stanicí, řešíme. Postupně jsou hráči včetně realizačního týmu testováni. Od dnešního dopoledne máme první oficiálně potvrzené pozitivní nálezy s tím, že příznaky má i několik dalších členů A-týmu,“ uvedlo Vrchlabí na klubovém webu.

„Program A-týmu byl od včerejšího dne přerušen a dle předběžných informací od hygienika podstoupíme karanténu minimálně do středy 16. září. Tímto tedy avizujeme, že první tři kola nebudeme schopni odehrát. Předpokládáme, že budeme schopni se do soutěže zapojit nejdříve ve středu 23. září, ale je to zatím pouze předběžný odhad,“ dodali zástupci Vrchlabí.

Aktuálně jsou z prvoligových klubů v karanténě také Ústí nad Labem a Kadaň. Ústečtí si duel 1. kola na ledě Slavie přeložili ze soboty na pondělí.

V druhé nejvyšší soutěži se Vrchlabí představí poprvé od ročníku 2010/11, po němž ze soutěže odstoupilo. Po dvou sezonách v Královéhradecké krajské lize působilo v druhé lize.

V minulé nedohrané sezoně získalo právo postupu jako vítěz ve skupině Sever, se 103 body ze 40 duelů za ním druhý Dvůr Králové nad Labem zaostal o 18 bodů. Postoupily i nejlepší týmy skupin Střed (Kolín) a Východ (Šumperk).