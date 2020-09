Přál bych si odchytat okolo dvaceti zápasů, hlásí plzeňský Pavlát

V pátek už se on i jeho spoluhráči z hokejové Škody vrátili po pauze do tréninkového procesu. „Musím říct, že se cítím dobře. Na led jsem se už opravdu hodně těšil,“ prozradil dvacetiletý Pavlát.

Jak se ohlížíte za letním turnajem, ve kterém jste nakonec nemohli pokračovat? Vám osobně se hlavně během čtvrtfinálové série proti Litvínovu velice dařilo.

V Generali Česká Cupu jsem si užíval každé utkání, byly to pro mě první zápasy v novém klubu. Jsem rád za to, jak se mi v nich vedlo. A také za to, že jsme dokázali ve čtvrtfinále přejít přes Litvínov, ačkoliv to nebyl žádný lehký soupeř. Je jen škoda, že jsme nemohli odehrát semifinále a poprat se tak o finále.

Plzeň nemohla o finále bojovat kvůli karanténě celého týmu. Jak jste ji vy osobně zvládal?

Když mi bylo řečeno, že jsem měl pozitivní výsledky, tak jsem byl překvapený. Bohužel to tak bylo, musel jsem být deset dní v karanténě. Trenéři nám domů posílali nějaké plány na cvičení. Ale nebylo to ono, když nemůžete být s ostatními v kabině a chodit na led.

Nyní vás čekají poslední tréninky před ostrým nástupem do extraligy. Jak se těšíte na zápasy v dresu Plzně?

Uvidíme, kdo bude v sezoně chytat více, to záleží na trenérech. Já osobně bych byl rád, kdybych v extralize nastoupil do nějakých 20 zápasů. Soustředím se na to, abych chytal co nejlépe, budu se snažit odvádět maximum.

Extraliga zřejmě začne v plánovaném termínu, nicméně na stadion se určitě nedostanou všichni fanoušci.

Z toho jsem samozřejmě zklamaný. Při extralize jsem byl v Plzni dvakrát s Chomutovem jako dvojka, plzeňští fanoušci udělají opravdu hodně rámusu. Hrozně moc se mi líbilo, jak lidé fandili. A doufám, že se jim budou líbit moje výkony.