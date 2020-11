Trenér v karanténě. Času mám jako nikdy, říká zlínský kouč Svoboda

„Vždycky jsem bral s nadhledem vyjádření hráčů nebo trenérů, že je hrozné utrpení sledovat zápasy z dálky a nebýt v akci. Teď se k nim musím přidat. Co vás napadá, nemá okamžitou odezvu, nemůžete do dění nijak zasáhnout,“ líčí zlínský stratég.

Navíc televize vše neukáže. Na střídačce máte větší přehled, že?

Člověk je limitovaný tím, co vybere kamera, ale celkový obraz má. Přenos nabízí opakované akce, analýza je daleko rychlejší a přesnější, z čehož plynou konkrétní informace pro hráče. S Larrym (Martin Hamrlík) si je vyměňujeme v přestávkách mezi třetinami.

Mobil máte v pohotovosti?

Jasně. Čekám, kdy zavolá. Nevím, kdy má chvilku, kdy přijde do kabiny. Hovor je krátký, přestávky jsou letos kratší. Informace jsou stručné, vytáhnu jen podstatu.

Voláte i hráčům?

Ne. To už by byly rušivé elementy. Larry je kompetentní vést tým a já jsem mu k dispozici, pokud se potřebuje v něčem ujistit.

Jak vypadá komunikace mezi zápasy?

Výměna informací probíhá pravidelně. Jaký je zdravotní stav hráčů, co sestava, příprava na utkání.

Podílíte se i na skladbě tréninků?

V tomhle má Larry plnou důvěru. Vede tréninky normálně, i když jsme spolu. Plnohodnotný trénink je pouze ve čtvrtek, mezi zápasy jsou kratší. Je to hlavně o kvalitní regeneraci, protože sil není tolik a vytížení některých hráčů je vysoké. Spíše se mu snažím nachystat věci na přípravu na utkání – videa, sestřihy přesilovek, oslabení. Pak konzultujeme, jaká by měla být taktika a herní plán.

Jak zvládáte karanténu?

Nemám žádné příznaky. Času mám jako nikdy. Připadám si, že jsem doma už měsíc. Takhle to vyšlo a více se to komentovat nedá. Každopádně se těším, že v neděli ráno mi karanténa končí.

Takže v neděli budete tým koučovat proti Varům?

S tím počítám. Vrátím se a budu Larrymu asistovat.

Asistovat?

(úsměv) Máme to jednoduché. Spolupráce je dobrá.

V Budějovicích jste utnuli šňůru proher. Oddechl jste si hodně?

Je to povzbuzení. Kupilo se to. V Litvínově jsme mohli při trošku větší úspěšnosti zakončení bodovat, porážka 0:1 byla hrozná. Boleslav byla strašně silná. Na Kometě rozhodl začátek o celém vývoji zápasu. Není prostor a čas na nějaké velké analýzy, zápasy jdou rychle za sebou. Ani se nemůžeme upínat, že přijde repre pauza. Ta bude, ale ve zkrácené verzi. Bylo by fajn navázat na vítězství v páteční odvetě a trochu se nadechnout pro psychickou pohodu týmu.

Po utkání v Brně prohlásil Martin Hamrlík, že když bude tým pokračovat jako v úvodní třetině, budete pokaždé za kašpary. Pro podobná slova nejde daleko, že?

Je těžké ovládnout emoce a na Larryho dopadla zodpovědnost v plném rozsahu, přestože mu Zbyňa Mařák (trenér juniorky) byl k ruce. Oprávněně byl zklamaný, jak jsme do zápasu vstoupili. Pokud je soupeř lepší, tak O. K., respekt. Ale neměli bychom mu naší lehkovážností a nedisciplinovaností dávat možnost. Kometa proměnila tři přesilovky a to zápas rozhodlo, přestože od poloviny byla naše hra o poznání lepší a vstřelené branky ho zdramatizovaly. Je to škoda. Kdyby byl přístup hráčů od začátku disciplinovanější a neměli jsme tolik vyloučení, tak jsme mohli i bodovat.

Jak ovlivňuje výkony mužstva fakt, že hrajete za 60 % mzdy?

Někoho se dotýká více, jiného méně a v hlavě to určitě může mít. Snažíme se je povzbudit, že situace se může zlepšit, že podmínky kolem hokeje se uvolní natolik, že se odrazí na jejich odměnách.

Jak vnímáte spekulace o odchodu elitního centra Honejska do Pardubic?

Dělá nám to starosti, zvláště v současné době, kdy máme dlouhodobě zraněné silné útočníky – Fořta, Fryšaru, Dufka. Bylo by to citelné oslabení. Navíc Tonda hraje dobře. Má chuť a je to na něm vidět. Vycházím z toho, co řekl v televizi, že to není aktuální.

Domácí dvojzápas vybízí, abyste se dostali do klidnější části tabulky, že?

Nikdo nesestupuje, ale nikdo nechce být poslední. Chcete mít radost z toho, co předvádíte. Každý bodový zisk je příjemný. Když si projdete výsledky, tak je to velká houpačka. Jeden tým vyhraje, za dva dny dostane naloženo. Nevyrovnané výkony jsou odrazem náročného programu. Těžko se dá něco predikovat. Pro lidi to může být zajímavé.

Sedm z devíti následujících zápasů odehrajete doma. Je to výhoda, nebo je to jedno?

Bez divácké podpory je to výhoda jen s ohledem na cestování. Nás čeká příští víkend výjezd do Plzně a do Liberce. Suma sumárum jsme rádi, že soutěž běží. Máme naději, že v nějaké době by mohla být částečná divácká podpora a kulisa.

Listina zraněných hráčů vám bobtná. Čemu tak rozsáhlou marodku přičítáte? Měsíčnímu tréninkovému výpadku po prodělání covidu? Velkou zátěží hráčů v nahuštěném programu?

Nejsou to únavové věci, ty teprve přijdou. Dufek si obnovil zranění. Fořt si odnesl poranění z běžného souboje, Fryšara také. Byla to spíše shoda náhod, seběhlo se to rychle. Teď nám vypadli ještě Ferenc se Žižkou. Dohromady je to celá silná pětka, pro nás zásadní. Musíme se s tím vyrovnat. Vzali jsme si na měsíc Michala Poletína, máme mladé hráče, pomohl nám Přerov, který neměl v první lize takové zápasové tempo. Musíme to překlenout a věřit, že se hráči brzy vrátí a budeme kompletní. Před obnovením soutěže jsem říkal, že je fajn mít 24 hráčů. Ale jak je vidět, není to záruka pohody. Ale na to se nevymlouváme. Olomouc na tom byla podobně. Jenže pokud nemáte široký kádr nebo takové zázemí jako Třinec a Liberec v podobě rezervních týmů, je to složitější.

Prostor dostali mladí. Chopili se šance, či jste od nich čekal více?

Je to hráč od hráče. Někteří už v týmu působili, takže to zvládají jinak než ti, pro které je to první sezona. Příjemným překvapením je Jirka Suhrada. Stal se plnohodnotným bekem týmu s výhledem, že by se mohl poprat o mistrovství světa dvacítek.

A pozitivní je, že první trefy v extralize zapsali zelenáči Hamrlík, Karafiát, Dobiáš.

Pro kluky je to povzbuzení, že směr je správný. Ale hokej se musí brát komplexně. Jak se říká: anglická královna čte jen výsledek a střelce branek, ale trenér se na to dívá trochu jinak. Přestože někdo nevstřelí branku, může to být jeho zápas.