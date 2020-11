Zlínský Okál: Trpká porážka. Své dva góly bych vyměnil za vítězství

„Je to hodně trpké. Z mého pohledu jsme byli celý zápas lepší. Je škoda, že jsme utkání nedotáhli do vítězného konce, a když už jsme vedení neudrželi, tak aspoň do prodloužení,“ litoval Okál.

Po úplně stejném průběhu (2:0, 4:2) jste prohráli doma také se Spartou. Vzpomněl jste si?

Jestli to bylo se Spartou stejné, to už si moc nepamatuji. Ale bohužel to tak dopadlo.

Těší vás aspoň první dva góly sezony?

Je to klišé, když se říká, že bych je vyměnil za výhru. Ale je to pravda. Týmový výkon musí být nad tím vším.

Třetí gól soupeře uznali sudí až po dlouhém zkoumání videa. Věřil jste, že by nemusel platit?

Nevím. Bylo to na rozhodčích. Jejich hráč stál v brankovišti. Jestli tam byl puk dříve, nebo narazil do našeho brankáře, to je na posouzení rozhodčích.

Proč jste zápas nakonec nedovedli k výhře?

Musíme se vracet do svých pozic při bránění. Být pořád ostražití vzadu, nemůže nám jít přihrávka od modré do brankoviště. Musíme se těchto chyb vyvarovat a předvést bojovný výkon jako teď. Střely, napadání - to bylo dobré. Je na čem stavět, ale bohužel jsme zase prohráli.

Za stavu 4:4 jste měli minutovou přesilovku pět na tři. Ale moc vám nevyšla, že?

Ne že by se nepovedla. Puk jsme zavezli dobře. Akorát chyběla finální přihrávka, když Honejs (Honejsek) dával puk přes brankoviště. Odrazil se od špičky hole, nebo brusle. Mohlo to jít do prázdné brány, nebo nemuselo. To jsou maličkosti, na kterých musíme pracovat na tréninku. Dávat si nahrávky přesněji do hole.

Z karantény se k týmu připojil trenér Svoboda. Byl to impulz?

Bylo cítit, že se vrátil. Vidíme v něm oporu. I to jak nás namotivuje. Tím nechci říct, že by to Zbyňa nedokázal (zaskakující trenér Mařák). Zvládl to dobře. Chtěl bych ho pochválit, že se mužstva ujal.