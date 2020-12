6:0, 7:5. Plzeň táhl mladík, zlínský Hamrlík politoval gólmany

„Už se mě kluci ptali, co jsem jedl a co změnil před zápasem. Abych se toho od teď držel. Ale já přitom nezměnil nic. Jen po prvním gólu jsem v další šanci trefil tyčku, to jsem si řekl, že to takhle dál nepůjde. A byl z toho nakonec hattrick,“ usmíval se Filip Přikryl.

Svůj velký večer načal v osmé minutě, kdy do sítě zblízka usměrnil přesný pas od Roba. Na konci druhé části předvedl skvělou individuální akci. Vystihl rozehrávku Zlína ve středním pásmu, po pravé straně se natlačil až před gólmana Hufa a chladnokrevně zavěsil. V čase 38:06 tak vedli domácí už 6:0 a soupeř byl zralý na ručník.

„Lituji naše gólmany, mají to těžké s tím, co teď předvádíme,“ poznamenal zlínský kouč Martin Hamrlík. „O výsledku bych se vůbec nebavil. Byl to hrozný zápas. Můžeme být rádi, že neodjíždíme s výpraskem.“

Jak se mu Zlín vyhnul? Děly se věci. Ještě do konce druhé části hosté dvakrát skórovali, ve 45. minutě Novotný v přesilovce snížil už na 3:6. Vzápětí si však opět vzal slovo Přikryl, který v přečíslení dva na jednoho zužitkoval přihrávku od Maláta. „Pak mi hned hlásil, že to budu mít pořádně drahé,“ líčil Přikryl.

Ani tahle trefa Zlín do kolen nesrazila, i díky velké nedisciplinovanosti domácích ještě dokázali upravit skóre na 7:5. Víc už nestihli. „Prvních 39 minut bylo od nás výborných, ale dalších jednadvacet velmi špatných. Přitom jsme měli našlápnuto na daleko lepší výsledek,“ zamrzelo plzeňského trenéra Ladislava Čiháka.

Přikrylovi teď drží palce, aby se prodral na šampionát v Edmontonu. „Filip pochopil, o čem je dospělý hokej. Začal pracovat, maká na sobě a góly jsou pro něj odměnou,“ uvedl Čihák. S Přikrylem míří na kemp z plzeňského A-týmu také Malát s Jiříčkem. Navíc jsou mimo hru Musil, Mertl i Kodýtek. Je s kým hrát? „Nechci to rozebírat. Podíváme se na soupisku a v neděli v Hradci budeme určitě připravení,“ reagoval Čihák.

Bídný start Zlína. Zase

Zlínský tým znovu doplatil na svůj největší problém letošní sezony - mizerný vstup do zápasu. Hosté nechali favoritovi až příliš mnoho prostoru k tomu, aby jeho náskok narůstal do hrozivé podoby.

„Začátek byl vlažný,“ uznal útočník Michal Poletín, který poprvé skóroval od svého příchodu z prvoligové Jihlavy. „Nedohrávali jsme souboje, nechali jsme Plzeňáky dorážet v předbrankovém prostoru, i když jsme byli u nich. Těch negativ je hodně.“

Podobný zápas, i když s menším počtem gólů, sehráli Berani před necelými dvěma týdny v Brně, kde stahovali manko 0:4. Už tehdy byl Hamrlík vůči mužstvu hodně kritický a nyní šel ještě dál. „Máme dvanáct útočníků a dvanáct jich hraje. Ale na některé se opravdu těžko dívá,“ zlobil se trenér. „Zatím nemáme žádné páky, co s tím udělat.“

Daniel Gazda ze Zlína se snaží dorážet na plzeňského Milana Gulaše.

Zlín trápí v útočných řadách velká marodka, na níž jsou Fořt, Dufek, Fryšara a mladík Sebera. Tým si vypomáhá hosty z prvoligového Přerova, v pátek představil novou tvář. Na měsíční hostování dorazil 24letý forvard Lukáš Vopelka, který v minulých třech sezonách nastupoval v Hradci Králové a letošní ročník rozjel v Košicích.

„Zrodilo se to velmi rychle,“ přiznal Vopelka. „Když přišla nabídka ze Zlína, měl jsem velkou radost. Je to perfektní klub.“

Nováček ve žlutomodrém dresu o sobě dal několikrát vědět. Do statistik zapsal dva body za gól a nahrávku, k tomu se objevil v bitce. „Bylo tam pár šarvátek, k hokeji to patří. Nic výjimečného,“ podotkl zlínský útočník. „Za gól jsem rád, ale je to takové hořké, protože jsme prohráli.“

Berani musí na nevydařený zápas rychle zapomenout, protože už v neděli hrají v Liberci, kde se jim dlouhodobě nedaří. „Hlavně si musíme dát pozor na to, abychom soupeře nepouštěli do přečíslení. To nás stálo zápas v Plzni,“ připomněl Vopelka.