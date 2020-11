Zlínští hokejisté začali v Brně dotahovat manko příliš pozdě

„Jestli nebudeme hrát tak jako poslední dvě třetiny, budeme všichni za idioty,“ prohlásil asistent trenéra PSG Berani Zlín Martin Hamrlík.

Zlín ztratil zápas mizerným výkonem v první polovině utkání. První tři góly inkasoval v početní nevýhodě. Kometa se prosadila ve 2., 10. a 27. minutě. „Mají to dobře poskládané,“ ocenil přesilovky soupeře Hamrlík.

„Náš nevydařený úvod rozhodl zápas,“ uvědomuje si obránce Daniel Gazda, který jednou skóroval.

Berani padli počtvrté v řadě, v tabulce se propadli na dvanácté místo s jednobodovým náskokem na poslední České Budějovice. Výkon ve druhé polovině zápasu by měl představovat základ, od kterého se musí odrazit do dalších kol.

„Takhle by si to měli hráči zapamatovat a nastoupit do dalších zápasů,“ naznačil Hamrlík. „My můžeme ovlivnit jen to, jaké hráče posíláme na led. Oni si musí sáhnout do svědomí, kolik do toho dávají, jaká je jejich motivace. Jestli se tam půjdeme jen vyvětrat, budou to debakly,“ nebral si servítky.

Na zlínské střídačce opět chyběl hlavní trenér Robert Svoboda, který je v karanténě kvůli koronaviru. S Hamrlíkem tým znovu vedl trenér juniorů Zbyněk Mařák. „Robert žádné příznaky nemá, opět jsme spolu mluvili během přestávek,“ podotkl Hamrlík.

Podruhé v řadě zápas nedochytala jednička Libor Kašík. Stejně jako při

páteční porážce s Mladou Boleslaví jej nahradil Daniel Huf. „Hufíno to zavřel, takže budeme řešit, kdo nastoupí příště,“ připomněl Hamrlík, že Huf neinkasoval.

Zlín má stále velkou marodku na útočných postech, mimo hru jsou Fořt, Dufek, Fryšara a Sebera. Klub proto představil staronovou posilu. Na měsíční hostování z prvoligové Jihlavy přišel zkušený útočník Michal Poletín, který za Berany hrával v ročníku 2018/19. „Víme, jak hraje a v čem nám může pomoci,“ vysvětlil Svoboda.