Honejsek táhl Zlín za výhrou. Mám radost, ale měl jsem také štěstí, řekl

8:10

Pokud by se potvrdily spekulace o jeho odchodu do Pardubic, byla by to pro hokejisty PSG Zlín obrovská ztráta. Že je pro současný tým Beranů těžce nahraditelným, ukázal Antonín Honejsek v Českých Budějovicích, kde hosté zastavili sérii čtyř proher především zásluhou jeho tří asistencí.