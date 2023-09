Start hokejové extraligy se blíží. Která jména promění nejvyšší soutěž?

Ondřej Kaše (Litvínov)

Ondřej Kaše na prvním tréninku Litvínova na ledě před sezonou 2023/24.

Vybavíte si, jak před lety přicházel do nejvyšší soutěže Peter Mueller? Schopný forvard, jehož brzdily, až úplně zastavily opakované úrazy hlavy. A dnes? Postrach extraligy. Američanův příběh může napodobit Ondřej Kaše v Litvínově. „Asi mi hrozil i konec kariéry. Po domluvě s doktory se řeklo, že by to byla blbost,“ říká sedmadvacetiletý útočník.

Představuje sázku do loterie, v níž ale může Verva urvat jackpot! Tím spíš, když s ním přichází i mladší bratr David, jehož Litvínov přetáhl ze Sparty.