Kautova slova pro iDNES řeší NHL. K bitkám ho nikdo nenutil, vzkazují Sharks

Český útočník prohlásil, že ho během minulé sezony v nižší soutěži AHL jeden z trenérů San Jose Barracuda tlačil každý zápas k bitkám. Soupeře mu vybíral. „Pamatuju si, jak jednou ukázal na Adama Klapku. Ty jo, ten kluk má sto kilo, dva metry a já ho budu řezat? Ještě Čecha? To ne,“ řekl Kaut. Když neposlechl, od kouče se měl dozvědět, že kvůli tomu nehraje NHL za Sharks.

Slova 23letého Kauta, jenž během kariéry prodělal už tři otřesy mozku a bitky nikdy nevyhledával, v týdnu citovala renomovaná zámořská média včetně The Hockey News, načež reagovala i sama organizace Sharks: „Dovolte nám, abychom jednoznačně uvedli, že členové trenérských štábů Sharks a Barracuda (tým AHL) nikdy žádný takový pokyn nevydali ani nenaznačili.“ Kaut si ovšem za svými slovy stojí a tvrdí, že o problému se zástupci klubu mluvil při výstupních pohovorech po sezoně.

Hokej se i bez šarvátek řadí k tvrdým sportům. Před lety dokonce víc než stovka bývalých hráčů podala na NHL hromadnou žalobu. Vinili ligu, že je v minulosti před možnými dopady na zdraví – hlavně poranění mozku – neinformovala a nechránila je před nimi. Vedení soutěže se s nimi nakonec dohodlo na vyplacení 19 milionů dolarů, aby se vyhnulo většímu skandálu a potenciálně vyšší pokutě u soudu. Šéf NHL Gary Bettman opakovaně odmítal, že by měl hokej přímou spojitost například s demencí či jinými nemocemi u hráčů v „důchodu“.

Dopady na zdraví hráčů jsou v hokeji velkým tématem. A proč tolerovat bitky, když zvyšují riziko vážného úrazu? NHL za poslední roky upravila a zpřísnila pravidla, čímž docílila výrazného snížení jejich počtu. Důslednější trestání přispělo k zábavnější podívané i vymýcení zákeřnějších faulů.

Server hockeyfights.com uvádí, že zatímco okolo roku 2010 byla rvačka v zápase NHL k vidění v každém druhém zápase, o necelou dekádu později se hráči rvali v každém pátém mači. Bitky v hokeji nadále zůstávají, jen k nim hráči čím dál častěji musejí mít důvod. Ve většině případů jde právě o ochranu spoluhráče a odplatu za nevybíravý zákrok.

„Ano, bitky jsou na ústupu. Stává se to součástí hokejové kultury,“ poznamenal v minulosti kanadský drsňák Matthew Barnaby. „NHL si už nemůže dovolit prodávat násilí. A je dobře, že se mladí kluci nemusí učit, jak dát ránu pěstí,“ přidává další vysloužilec Dan Carcillo.

Vedení soutěže straší hrozící soudní monstrproces, ve kterém například NFL před lety vyplatila bývalým hráčům amerického fotbalu trpícím poruchami mozku astronomických 765 milionů dolarů. Pokročily i vědecké výzkumy, které dlouhodobé problémy přisuzují opakovaným úderům do hlavy.

The #SJSharks response to the Martin Kaut situation:



“We have been made aware of comments attributed to Martin Kaut stating that he was pressured to deliberately instigate a physical engagement with opposing players on the ice. Let us be unequivocally clear that no such…