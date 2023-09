Záhada před startem extraligy: Proč na ledě neplatí pragocentrismus?

Fanoušci hokejové Sparty v O2 Aréně během zápasu play off | foto: Profimedia.cz

Je to pozoruhodný jev. V mnoha oblastech hraje Praha prim, třeba v ekonomice, kultuře nebo sportu. Vždyť například většina fotbalových titulů se v novém tisíciletí slavila v hlavním městě. V hokeji to zdaleka neplatí, na extraligové zlato čeká metropole už 15 let.