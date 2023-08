Nový kouč Gross chce s hráči na kafe: Minulé neúspěchy Sparty mě nezajímají

Dobře naladěný, hodně komunikativní a s jasnými pokyny se představil nový trenér Pražanů při otevřeném tréninku Sparty pro novináře. Ve cvičeních se soustředil na rychlost provedení, zaměřovaly se především na rychlý přechod do obrany a střely ze slotu.

„Zatím super, nikdo ještě neřekl špatné slovo,“ hodnotí úvodní tréninky útočník Filip Chlapík. „Je to jen začátek, ale na všechny udělal skvělý dojem a s panem Hořavou se skvěle doplňují. Můžeme se toho spoustu naučit,“ dodal.

Ve Spartě panuje na startu přípravy dobrá nálada. Jako každé léto se mluví o ambicích, které zůstávají stejné. Vyhrát titul. Jen se čekání na něj zase o rok prodloužilo.

Ukončit by jej měl Gross, jenž na jaře odmítl nabídku stát se asistentem Kariho Jalonena u národního týmu. Do Sparty se vrací po 33 letech, které strávil v Německu jako hráč, později jako trenér. Před čtyřmi vyhrál s Mannheimem německou ligu a o poháru sní i se Spartou.

„Když podepíšete ve Spartě, víte, co přijde. Je mediálně sledovaná, ale tlak máte všude. Možná mám výhodu, že jsem tu tři roky kdysi strávil. Nebo možná že jsem v Česku dlouho nebyl. Jde o to, abychom věděli o naší síle, silných stránkách a ty pak dokázali přenášet na led,“ pověděl Gross.

Dělal jste si analýzu, proč to Spartě loni zase nevyšlo?

Nedělal a ani mě to nezajímá. Vím, že Sparta hrála loni parádní hokej, jen to pak nevyšlo v play off, ale to se stává. Loni jsem tady nebyl, stejně tak hodně hráčů. A když u toho nejste, neznáte kabinu, hráče, energii, je těžké něco analyzovat. Tím se moc nezaobírám.

Zklamaní hokejisté Sparty po vyřazení ve čtvrtfinále extraligy

Nyní už kabinu znáte?

Myslím si, že jsem tým už poznat stihl. Ale na to, aby člověk znal hráče pořádně, na to potřebuje pár týdnů.

Hokejově i lidsky?

Hokej vidíte na videu a v zápase, ale osobní stránka je ta, která mě zajímá ze všeho nejvíc. Zjišťuju v malých rozhovorech, jak kluci žijou, jaké mají koníčky, jak se má jejich rodina, co doma.

Jak ještě?

Možná jednou přijde i na kafe po tréninku, ale jinak jde o klasický small talk. S každým hráčem jsem měl v létě mítink, vím o jejich zázemí, to mi pomůže.

Jaká byla suchá příprava?

Jsme spokojení, výsledky testů byly solidní, někteří hráči jsou velmi dobře připravení, jiní museli splnit pár domácích úkolů. Teď klademe důraz na led.

Na co konkrétně?

V každém případě na bruslení, v prvních dvou týdnech fyzický objem. Cvičení jsou delší, někdy trochu nezáživná. Ale jak se říká, musíme ty kilometry nalítat, nabruslit.

Jakým stylem hokeje se chcete v sezoně prezentovat?

Loni jsme viděli ve hře spoustu dobrých věcí, u kterých zůstaneme, a upravíme pár maličkostí. V mužstvu máme dobré bruslaře, v tom jsme silní. Z toho se bude odvíjet systém hry. Budeme brusliví, nebudeme čekat na chybu soupeře, chceme ho k nim donutit. A hlavně musíme mít ve hře trpělivost. Máme také velké obránce, chceme být vzadu cítit a přenášet hru rychle dopředu.

Pavel Gross a Miloslav Hořava budou trénovat hokejovou Spartu v sezoně 2023/24.

S asistentem Hořavou si vyhovíte?

Spolupráce je dobrá, strávili jsme spolu před lety pár měsíců ve Wolfsburgu. Víme, že je Miloš ve Spartě vždycky dobrý fachman, několikrát ji dokázal oživit a restartovat. Převezme si obranu a oslabení, bude pracovat s beky. Na práci s ním se těším.

Se složením kádru jste spokojen?

To v každém případě. Pracovali jsme na tom celé léto, říkali jsme si, že chceme s tímto mančaftem zahájit sezonu i s ním odehrát poslední zápas. Máme silné mužstvo.

Kromě Chlapíka, Mozíka a Najmana jste přivedli už jenom cizince. Proč?

Na národnost jsme se nedívali. Hledali jsme, jak můžeme kádr doplnit a zlepšit. Potřebovali jsme posílit na třech pozicích.

Co tedy legionáři do Sparty přinesou? Začněme Aaronem Irvingem.

Víme, že byl v Litvínově a vypadal skvěle na přesilovce. Uměl přitvrdit, má skvělou ránu. V početních výhodách není nikterak obrovsky kreativní, ale ví, kam puk patří.

Jani Lajunen.

Centr, který chodí tam, kde to bolí. V tom Sparta posílila, Jani se nebojí soubojů, nebojí se puku.

A možná největší neznámá, Josh Kestner.

Rozdílový hráč, šikovný na přesilovkách, do kombinace. Zkvalitní lajnu po odchodu Davida Tomáška.

Ještě na závěr, v čem nabídka Sparta zvítězila nad tou z reprezentace?

S reprezentací jsem byl spojovaný tak patnáct měsíců dozadu, to jsem ještě trénoval v Mannheimu a to se nedalo moc spojit. Navíc jsem měl krátkou dobu na rozmyšlení. Nyní jsem měl rok na to si trochu odpočinout, byl jsem taky na různých stážích. Nabídka Sparty přišla po sezoně, když jsem ani nečekal, že by se něco mohlo objevit. A rozhodli jsme se, že do toho půjdeme.