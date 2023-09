Ve znamení výročí. Sparta představila nové dresy, cílí na návštěvnost i mládež

„Je to úctyhodné číslo a věřím, že ho pro Spartu uděláme speciální. Je to historie, která vzbuzuje respekt uvnitř i navenek. Nechceme ale, aby to pro nás bylo svazující, jde nám hlavně o budoucnost,“ prohlásil generální ředitel Petr Vosmík. „Sparta by měla být tahounem klubového prostředí v Česku a iniciovat jeho rozvoj, jít příkladem.“

Velká část konference se tak věnovala jedné z priorit – mládeži. Hovořilo se o vybudování nového kluziště. O spolupráci s Letňany a Litoměřicemi. O pomoci talentům nabrat zápasové vytížení.

A také o postupném zlepšení i silném mužstvu: „Chceme dosáhnout co největšího semknutí v klubu. Musíme akcelerovat, aby nás nikdo nezastavil,“ říkal Vosmík.

Generální ředitel klubu Petr Vosmík vystoupil na tiskové konferenci hokejového klubu Sparta Praha před začátkem extraligové sezony.

O titulu, na nějž Pražané čekají od roku 2007, se však ani on, ani nikdo z dalších hostů oficiální části konference nezmínil. I když kapitán Michal Řepík později novinářům jasně hlásil, že jiný cíl než celkové vítězství mužstvo kolem něj mít zkrátka nemůže.

Nový kouč Pavel Gross, jenž s týmem vyhrál všechny přípravné zápasy, také příliš nepředbíhá: „Vždycky je co vyvíjet a zlepšovat, výsledky nejsou to nejdůležitější, chceme se posouvat, aby vše gradovalo v závěru sezony... Pokaždé je potřeba dát čas trenérovi i hráčům. Někdy mi třeba u národního týmu přijde, že jsme všichni až moc perverzní v tom, jak vše měříme na výsledky.“

Velké ambice ovšem klubové vedení vyjádřilo ohledně show kolem zápasů a vytvoření co nejlepšího prostředí pro fanoušky.

Trenér Sparty Pavel Gross na předsezonní tiskové konferenci.

„Musíme být atraktivní a náš ambiciózní cíl je být mezi trojicí nejnavštěvovanějších klubů v Evropě,“ zasnil se nad posunem ze současného pátého místa Jakub Dlouhý, člen představenstva zodpovědný za marketing. „Nainstalovaná je nová kostka i technika, které zlepší audiovizuální stránku a připravené jsou ve spodním prstenci také nové, pohodlnější sedačky.“

A když jde o výroční sezonu, nesmí chybět ani náležité oslavy. Zmíněné číslo se objevuje na límcích či hrudi nových dresů. Doma budou Pražané hrát v tradiční rudé barvě, venku v bílé.

O víkendu mezi 9. a 10. prosincem pak velká sláva vyvrcholí. Na sobotu se v ikonické holešovické aréně chystá Utkání legend mezi velkými jmény z řad Sparty a národního týmu. V neděli pak A tým s grandiózní pompou nastoupí proti Českým Budějovicím.

Fanoušci v O2 areně při akci Sparta vzdává hold

„To už budeme méně sentimentální, ale více moderní. Na led přeneseme velkou show,“ slibuje Dlouhý.