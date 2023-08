Sparta v přípravě vítězí. Budeme brusliví a trpěliví, hlásí kouč Gross

Ačkoliv se jedná o letní období a mužstva se teprve po suché přípravě seznamují s ledem, na stadionu Bílých Tygrů se bojovalo hodně ostře.

„Čekal jsem to, protože s Libercem je to vždycky vyhrocené. Mají hráče, kteří rádi chodí do těla. Očekávali jsme to, takže jsme se o tom před zápasem bavili,“ uvedl pro klubový web Řepík.

Sparta do zápasu nastoupila nezvykle s osmi obránci a jedenácti útočníky, takže neměla k dispozici ani čtyři kompletní ofenzivní formace.

„Změna byla asi v tom, že obránci za námi zůstávali ve stejném složení, takže se dalo mluvit o nějakých signálech a nácvicích. V průběhu sezony to ale zkoušet nejde, jen takhle v přípravě,“ podotkl Řepík.

Sparta by letos už konečně ráda zaútočila na zisk mistrovského titulu, na který čeká už předlouhých šestnáct roků. I proto přivedla nového kouče Pavla Grosse, jenž sbíral trenérské úspěchy v Německu.

„Vůbec nevím, proč klubu uniká titul tak dlouho. A ani mě to nezajímá,“ prohlásil Gross. „Nebyl jsem tady, stejně jako hodně hráčů. Je těžké něco analyzovat, když u toho nejste. Neznáte kabinu, energii... Neznáte, co fungovalo a co ne,“ vysvětlil svůj pohled kouč.

Pavel Gross a Miloslav Hořava budou trénovat hokejovou Spartu v sezoně 2023/24.

Na tlak, který je s působením v pražské organizaci spojený, je připravený. Částečně i díky tomu, že dres Sparty v letech 1987 až 1990 jako hráč oblékal.

„Tlak máte všude. Je jasné, že Sparta je mediálně sledovaná, ale když v ní podepíšete jako hráč, manažer nebo trenér, tak už je vám jasné, co přijde,“ míní Gross. „Možná je i výhodou, že už jsem tady dlouho nebyl. Nemám sociální sítě, noviny čtu strašně málo. Jde hlavně o to, abychom věděli o své síle a silných stránkách, které si máme v každém tréninku a zápase přenést na led.“

Gross vytvořil trenérský tandem s uznávaným tuzemským expertem Miloslavem Hořavou, který už Spartu vedl v minulém ročníku. Oba se již dříve setkali při společné práci v německém Wolfsburgu.

„Těším se na to, bude to dobrá spolupráce. Miloš je kvalitní fachman a vždycky, když přišel do Sparty, oživil ji a restartoval. Bude pracovat s obránci a na hře v oslabení,“ popsal Gross.

„Když se na mužstvo podívám, máme dobré bruslaře. Z toho bude vycházet celý systém Sparty. Budeme brusliví, nebudeme čekat na chybu soupeře, naopak ho budeme chtít donutit k tomu, aby ty chyby dělal sám. Vzadu máme velké obránce, tak to musí být cítit. Strašně důležité také je, aby v naší hře byla trpělivost,“ dodal posléze. .

Další přípravné střetnutí hraje Sparta proti Mladé Boleslavi, přičemž dějištěm úterního zápasu budou Poděbrady.