Chceme titul, ale nemyslíme na něj, zní ze Sparty. Tlak z čekání si nepřipouští

Hokejisté tak rok co rok čelí prakticky stejným otázkám. Jen číslo v nich uvedené se postupně navyšuje. Hráči musí opakovat, že zas a znovu chtějí pohár a opětovně si klást nejvyšší ambice.

Teď je tu navíc výroční sezona, Sparta slaví 120 let od založení.

„Ale vůbec si nemyslím, že by nás to nějak svazovalo,“ reaguje klubový odchovanec Miroslav Forman. Velký srdcař, jenž v „áčku“ načíná svou čtrnáctou sezonu. Zažil toho hodně, ale celkové vítězství v extralize ne, při posledním titulu hrál ještě za juniory.

„Máme postupné cíle, extraliga je strašně vyrovnaná a na titul teď nemyslíme,“ mluví o přístupu, který mu jedovaté myšlenky na dlouhé čekání nepouští do hlavy.

„Nepřemýšlím nad tím,“ podotýká také Řepík. Moc dobře si přitom ale uvědomuje, jaký je cíl pro tuto sezonu.

„To je jasné, vyhrát pohár... Pokaždé, když se dostanu do play off, tak ho chci získat. Pro Spartu, pro fanoušky, pro kluky v kabině. Dřeme celou sezonu a nechceme odcházet s pocitem, že jsme nic nedokázali. To nás pak tlačí dopředu, abychom se zase dostali do finále a už konečně zvítězili.“

Do éteru nezaznívají žádné velkohubé fráze, z vyjádření je znát určitá zdrženlivost. Pražané jsou nesmělí a soustředění. Přivedli zajímavé posily, do trenérského tandemu přidali zkušeného Pavla Grosse. V přípravě ještě neprohráli. Vychvalovat se ale nehodlají.

Útočník a kapitán Michal Řepík se zúčastnil tiskové konference hokejového klubu Sparta Praha před začátkem extraligové sezony.

„Jestli jsme teď silnější? Fakt nevím, to se uvidí. Pro hlavu je dobré, že jsme v přípravě odvedli dobrou práci, daří se nám, ale kolikrát se to do sezony nepřenese,“ povídá čtyřiatřicetiletý Řepík.

O moc víc než „mám z toho zatím dobrý pocit“ z něj zkrátka nedostanete.

„Pořád jsou to jen přáteláky, hlavně jsme chtěli být připravení na sezonu a vyhnout se zraněním, pokaždé chceme vyhrát, ale těmhle zápasům bych nepřikládal velkou váhu,“ shrnuje zase Forman.

Podle něj tým splnil první část úkolu. Vyčistil si hlavu a připravil se, dál je na řadě chytit úvod extraligy. Což se poslední dobou nedařilo.

Miroslav Forman se raduje z branky na ledě Karlových Varů.

„Možná teď začneme dotahovat až v lednu,“ smál se třiatřicetiletý rodák z Kralup v narážce na postupné umazávání manka v předešlých dvou sezonách, kdy se mužstvo po prvních měsících soutěže vyškrabávalo nahoru z chvostu tabulky.

„Snad už se nám to nestane. Čtyřka nahoře je moc důležitá, potřebujeme si v základní části vytvořit určité návyky, protože si nelze myslet, že jí jen tak proplujeme, luskneme prsty a v play off budeme nejlepší,“ ví Forman. „Musíme pilovat. Když vše budeme plnit, pak můžeme být úspěšní a dosáhnout na titul.“

„Nebudeme teď ale koukat daleko, musíme dobře odstartovat... Hlavně když vidíme, jak fotbalisti pobláznili diváky a jakou mají atmosféru, chtěl bych, abychom to tak měli i my,“ touží Řepík po naplněné O 2 areně a navrch přidává přání, které s ním jistě sdílí všichni sparťanští přívrženci.

„Chceme fanouškům dopřát skvělou podívanou a vystoupat pro ten titul.“