Plzeňští hokejisté vyzvou Zlín, který vyhrál čtyřikrát v řadě

„U Čerešňáka je šance, že se do play off dá do kupy. Kuba Kindl je nyní v Americe, kde léčí zraněný úpon, tam je to stále s otazníkem. Ale naděje pořád žije,“ uvedl plzeňský trenér Ladislav Čihák.

S týmem už druhý týden trénuje útočník Stach, ale do nejbližších zápasů ještě nezasáhne.

Škoda v nich může ovlivnit dění na hraně elitní desítky. Dnes od 17.30 hodin hostí devátý Zlín, v pátek míří na led osmé Mladé Boleslavi a v neděli přivítá aktuálně jedenáctou Olomouc. „Jsou tam seřazení, rozdíly jsou minimální. Budou se rvát o každý puk, o každý gól, o každý bod. Ale my se chceme soustředit především sami na sebe, držet výkonnost nahoře,“ řekl kouč.

Plzeň - Zlín Sledujte od 17.30 online.

Mezi Plzní a Zlínem, který nabral dech a má na kontě čtyři výhry v řadě, zatím platí, že hostující tým odjíždí z ledu radostněji. Škoda uspěla venku 5:4 a 3:2 v prodloužení, Berani si v listopadu z Home Monitoring Areny odvezli výhru 2:1.

„Nebude to jednoduché. Napadají, jsou bojovní, nepříjemní. Prostě Zlín. Zkusíme na ně vletět a zaskočit je,“ pousmál se centr Petr Kodýtek, který v minulém kole dvěma góly přispěl k výhře v Pardubicích 8:3.

Škoda drží v tabulce druhou pozici, na lídra z Liberce ztrácí pět bodů. „Pořád se dívám pod nás, ale lhal bych, kdybych nepřiznal, že pošilhávám i nahoru. Je to výzva a chceme se o ni porvat,“ reagoval trenér Čihák. „Ale pořád musíme být na špičkách. Aby se někdo uspokojil a dal nohy nahoru, to v mém případě neexistuje,“ varoval.