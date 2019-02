Pět gólů, asistence. Hokej si teď neuvěřitelně užívám, zářil Gulaš

Kapitán hokejové Plzně ve středeční dohrávce 46. kola zřídil Zlín pěti góly, přidal i jednu asistenci. Na devastaci soupeře 9:2 měl zásadní podíl. Atakoval i extraligový rekord v počtu získaných bodů v jednom utkání. „Takový zápas si nepamatuji, vyšlo to parádně. Moc si toho vážím,“ hlásil po báječném představení 33letý Gulaš.

Pro pořádek. Bodový rekord drží od března 1998 zlínský Petr Čajánek, proti Opavě nastřádal šest branek a jednu asistenci. Sedm bodů mají ve statistikách i litvínovský Jan Čaloun z roku 2005 (pět gólů a dvě asistence) a sparťan Pavel Geffert, ten zářil v prosinci 1993 proti Plzni (bilance 2 + 5).

Gulašovi scházel jediný gól, aby Čajánka dorovnal.

Věděl jste o tom, že je ve hře i rekordní zápis do statistik?

Až pár minut před koncem, kdy mi to přišla na střídačku říct Lucka, naše tisková mluvčí.

Takže úkol pak zněl jasně? Vše na Gulaše?

Jo, něco takového tam proběhlo. Ale já se toho nezúčastnil... (smích) Měli jsme tam pak jeden signál, jsem rád, že vyšel. Už chvíli předtím to měl být gól, pak mě Jarda Kracík krásně našel. Já si jen popojel trošku dolů, abych mu uvolnil nahrávku středem. A propadlo to tam.

6+1 Tolik gólů a asistencí si připsal Petr Čajánek v březnu 1998 v utkání proti Opavě.

Čtyři předchozí trefy měly stejného doručovatele, přihrával vám Jan Kovář.

Byly to fantastické přihrávky. Zase ukázal, jak je pro nás důležitý, jak celý mančaft dokáže pozvednout. Při vší úctě ke gólmanům Zlína, pro mě už to nebyla moc složitá zakončení. Jsem hrozně rád, jak jsme to od začátku do konce odehráli. Zlín je silný, bojuje o desítku, měl za sebou skvělou sérii. Hraje výborně, ale my jsme plnili celých šedesát minut to, co jsme si řekli.

Po dvou třetinách jste vedli 6:1, ale i pak jste vypadali hladově.

Za to nás i trenéři pochválili. Nepřestali jsme hrát, nebyli jsme uspokojení. To je důležité. Každá naše lajna chce dát gól, nepoleví. V tom potřebujeme pokračovat. Nebylo to jednoduché, jak se může zdát. Byl to nepříjemný hokej a takové my před play off potřebujeme. Zvládli jsme to, ale pořád musíme být pokorní a pracovití. To nás dostalo v tabulce nahoru a jen stejný přístup nás tam udrží.

Trenéři říkali, že v posledních zápasech jste neměl až tolik střel, nevyužíval svoji největší zbraň. Teď dokonale. Vidíte to stejně?

Každý zápas je jinačí. Cokoliv ke mně prošlo, mohl jsem to napálit z první. Někdy je to tak, že máme padesát střel a nezvládnete nic. Teď mi tam napadalo všechno, co mi přišlo na lopatu. A velký díl těch branek míří ke Kovimu.

Plzeňský útočník Milan Gulaš, který v zápase nastřílel pět gólů.

Cítil jste už od první minuty, že by to mohl být povedený večer?

Já už před zápasem jsem cítil, že to bude dobré. V pondělí jsme s Honzou Kovářem vyrazili s rodinami na hory, vyčistili si hlavy. I to je důležité, že si spolu rozumíme také mimo led. Já si teď hokej neskutečně užívám, takové pocity dlouho nepamatuji.

V prosinci 2012 jste za Plzeň nastřílel čtyři góly Liberci, vzpomenete si?

Popravdě, nepamatuji si na to. Dívám se hlavně dopředu. Ale v něčem to bylo podobné. Hrál jsem se skvělými parťáky, Stráčou (Martinem Strakou) a Vlasym (Tomášem Vlasákem). Ohromně mi to pomohlo, díky tomu jsem se dostal do světa, nabral zkušenosti. Teď chci být já v roli toho, který ukazuje mladším, jak se k něčemu takovému dopracovat.

5+2 Bilance litvínovského Jana Čalouna z ledna 2005 v domácím duelu s Jihlavou.

Vyhoupl jste se do čela tabulky střelců, předstihl také Marka Kvapila v pořadí bodování. Lákají vás hodně i tyhle individuální trofeje?

Jo, bylo by to super. Ale máme před sebou další těžké zápasy a chceme je zvládnout. To je důležitější. Pořád říkám, že toužím po poháru, zvednout ho nad hlavu. Týmový úspěch je teď pro mě v hokeji nejvíc.

V tabulce jste druzí za Libercem. Jaký je teď cíl před play off? Udržet se v elitní čtyřce, zaútočit na Prezidentský pohár?

Hrajeme o první místo! O všechno, co lze vyhrát, budeme bojovat. Takhle to mám v sobě nastavené. Prezidentský pohár jsme získali loni, je to úžasná věc, skvělá vizitka pro celý klub. A teď? Ještě před pár měsíci jsme byli v tabulce desátí, nyní jsme nahoře. Vážíme si toho a o to víc musíme pracovat dál.

Mimochodem, kdy zase vyrazíte s Kovářem na hory?

Až nám kouč Láďa Čihák dá volno... (smích) Určitě hned, jak jen to půjde.